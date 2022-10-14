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14/10/2022

因為難逃一跌，所以難逃一「接」

#ELN #贖回機制 #接貨 #期權金
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，ELN可算是零售市場中，最受歡迎的一種結構性產品。無他，因為這類產品主要由銀行銷售，而更重要的是，銀行將客戶本來要收的「期權金」，包裝成「利息」。在低息環境中，如果有5%，甚至10%或更高的「利息」，那當然很吸引。

 

　　在此，我想先補充一點。你所收的「利息」是否高，主要取決於掛勾股票的波幅。如果是高波幅的股票，即升跌幅度很大的股票，你收到的「利息」就高；如果是低波幅的股票，你收到的「利息」較低。

 

　　當然，所謂較低，也會高於我們的銀行存款，若不，又怎會吸引投資者去「買」（不是存，是買，即投資）？

 

　　但我綜合多年的ELN投資經驗，可以肯定說一句，你買得ELN，就必須有「接貨」的心理準備。而且，當你接貨那一刻，已經蝕緊錢。因此，這到底只是「難逃一接」，還是「難逃一劫」，就看你掛甚麼股票了。

 

　　我之所以說買ELN，幾乎肯定「難逃一接」，主要因為「遊戲規則」使然，尤其是當中的Call Back條款，即所謂的「贖回機制」。如果掛勾股票升破某個價位，發行商便可以提早贖回。

 

（iStock）

 

　　我舉個例大家就會明白。我以前兩年最受歡迎的掛勾股票之一阿里巴巴（09988）（下稱阿里）為例。如果第一次你掛勾時的「利息」是15%，年期半年，行使價250元（假設當時阿里股價是280元），以上條款看上去也算吸引吧，因為以當時的市況，還有約一成折讓，而且利息是雙位數。

 

　　不過，如果有條款說，只要阿里股價升至300元，發行商就會提早贖回的話（一般來說，最快的Call Back是在第二個月後，即是投資者至少可以收到一個月「利息」），對投資者就很不利了。

 

　　你想一想，當一個月截數時，假設阿里股價真的升至300元之上，即使該ELN的年期是半年，也要馬上終止。而你只可以收到一個月「利息」（年息15%，這個月的「利息」就是15%的十二分一）。當然，你沒有蝕本的，也賺了一個月的「利息」。

 

　　但我可以肯定，你有很大機會再掛，而且很大可能再掛阿里，尤其當另一份ELN的利息調高了，例如去到18%。但這時，行使價可能是280元，即比現價300元只有7%折讓。

 

　　同樣地，這次也有提早贖回條款，今次可能是320元。如是者，如果一個月後，阿里股價真的升至320元，你就賺了一個月利息，資金又可以回籠。不過，如果你再掛，行使價又會再升調高。

 

　　但股市不可能無止境地上升，如果股市難逃一跌，那你就必定「難逃一接」了。但當然，如果你已有心理準備接貨，甚至是想用折讓價買入心儀的股票，這個絕對沒有問題（如果不接貨，就賺利息）。

 

　　但問題是，有很多投資者都沒有這個心理準備，而且，他們選擇掛勾的股票，都不是最優質的。如是的話，他們就不止「難逃一接」，而是「難逃一劫」了！

 

　　那麼，我們到底如何看待ELN這種投資產品呢？下次再續。

 

 

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