慈善基金會朋友傳來一網站訊息，說我們可以試試找訊息中的富太捐錢。

網媒報導一位富太在social media在剛過去的中秋節，送了幾十盒月餅去老人院。老人院老友記十分開心，有人來探訪他們，又有記者，還有月餅吃，比日常的平淡強得多。

網站記者問老人家感覺怎樣，自然每一個都讚不絕口。然後記者大讚，讚富太怎樣有善心，在這個人月團圓，充滿喜慶的日子，把月餅親手送到老人院老人家是很難得。

網站還把她相關片段放上社交平台，吸引不少朋友讚好，以及讚好的都是名媛闊太的截圖刊登。

（iStock）

就在網站上，又有富太的另一條訊息。是關於她剛買的幾個新手袋。那是她買同一牌子，不同款式的手袋。這款手袋為社交圈女人至愛，由幾十萬到過百萬一個，一次過把幾個新手袋放上社交平台，吸引不少朋友讚好。

奇怪的是，該網媒以打扮低調，不炫耀、不愛出鋒頭形容富太。若是低調，又怎會在這樣？若不炫耀，就不會一次過把幾個新手袋放上社交平台，這樣做根本就是show off。

或許她真的低調，她只是把珍藏幾百個手袋的大柜一角公開，並沒有拍片把大柜和所有手袋放上網。現實是以他們家的身家，買一千個一萬個手袋也只是小兒科。

任何人可以買手袋，亦可以做善事，亦可以不做善事，這是人的選擇。我不會因一個人高調和show off而不去試試找他捐錢，主要是捐款用來幫助有需要的人。

不過，這個網站則有點那個，一個新聞媒體應該持平，它當然可以賣廣告，亦可以幫廣告客人出一些特刊文章。現在原來可以直接收錢，把那個付錢的人把他想見到的內容放上網。但問題是看網站的人根本不知道，以為文章是經過思考和篩選，卻原來沒有。

有錢人可以付錢為他人生添上色彩，變身善長仁翁；另外一些人亦可以付錢為自己人生漂白。

漂亮，還是漂白，一字之差。

如何界定甚麼內容可上網站呢？兩個字：付錢。