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14/10/2022

付錢漂亮人生

#名媛 #網站內容 #善事 #廣告
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　慈善基金會朋友傳來一網站訊息，說我們可以試試找訊息中的富太捐錢。

 

　　網媒報導一位富太在social media在剛過去的中秋節，送了幾十盒月餅去老人院。老人院老友記十分開心，有人來探訪他們，又有記者，還有月餅吃，比日常的平淡強得多。

 

　　網站記者問老人家感覺怎樣，自然每一個都讚不絕口。然後記者大讚，讚富太怎樣有善心，在這個人月團圓，充滿喜慶的日子，把月餅親手送到老人院老人家是很難得。

 

　　網站還把她相關片段放上社交平台，吸引不少朋友讚好，以及讚好的都是名媛闊太的截圖刊登。

 

（iStock）

 

　　就在網站上，又有富太的另一條訊息。是關於她剛買的幾個新手袋。那是她買同一牌子，不同款式的手袋。這款手袋為社交圈女人至愛，由幾十萬到過百萬一個，一次過把幾個新手袋放上社交平台，吸引不少朋友讚好。

 

　　奇怪的是，該網媒以打扮低調，不炫耀、不愛出鋒頭形容富太。若是低調，又怎會在這樣？若不炫耀，就不會一次過把幾個新手袋放上社交平台，這樣做根本就是show off。

 

　　或許她真的低調，她只是把珍藏幾百個手袋的大柜一角公開，並沒有拍片把大柜和所有手袋放上網。現實是以他們家的身家，買一千個一萬個手袋也只是小兒科。

 

　　任何人可以買手袋，亦可以做善事，亦可以不做善事，這是人的選擇。我不會因一個人高調和show off而不去試試找他捐錢，主要是捐款用來幫助有需要的人。

 

　　不過，這個網站則有點那個，一個新聞媒體應該持平，它當然可以賣廣告，亦可以幫廣告客人出一些特刊文章。現在原來可以直接收錢，把那個付錢的人把他想見到的內容放上網。但問題是看網站的人根本不知道，以為文章是經過思考和篩選，卻原來沒有。

 

　　有錢人可以付錢為他人生添上色彩，變身善長仁翁；另外一些人亦可以付錢為自己人生漂白。

 

　　漂亮，還是漂白，一字之差。

 

　　如何界定甚麼內容可上網站呢？兩個字：付錢。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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