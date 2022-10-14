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14/10/2022

$1,000有找！ARCHOS T102 4G：擁10.1吋熒幕平板，可當手機，又啱煲劇！

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　千元平版選擇不少，ARCHOS近日就推出了一款極高性價比的產品T102 4G，並以$999的定價發售。T102 4G除了有傳統Android平板的功能，更擁有10.1吋熒幕、支援語音通話及4G上網，可當一般智能手機使用。

 

（圖片由作者提供）

T102 4G設有200萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

T102 4G採用與傳統平板的設計，重量為650克。（圖片由作者提供）

設有800萬像素自動對焦鏡頭，可用來拍攝相片或全高清影片。（圖片由作者提供）

機身兩側設有立體聲揚聲器，播放音樂或觀看影片有極好的聲效。（圖片由作者提供）

 

　　T102 4G採用與傳統平板的設計，全黑色機身配有10.1吋1,920 x 1,200解像度、60Hz刷新率的IPS熒幕，配合機身兩側的立體聲揚聲器，聽歌或觀看影片有極好的視聽之娛。平板也設有3.5毫米耳機插孔，不單可用來連接耳機，亦可用作FM收音機天線，而內置的FM收音機應用程式也提供錄音功能，有需要可用於錄取電台節目。

 

　　T102 4G的規格只屬入門級水平，用上MediaTek Helio P35八核處理器、內置4GB記憶體及64GB儲存，也可透過microSD記憶卡擴展儲存空間。安兔兔測試結果表示，T102 4G獲得12萬多分，效能只是一般，可是瀏覽網頁或播放全高清影片仍流暢非常。此外，平板採用USB Type-C介面充電，兼內置8,000mAh電池，足夠一整天使用的需要。

 

平板採用USB Type-C介面充電，另外也設有3.5毫米耳機插孔。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵均設於機頂。（圖片由作者提供）

T102 4G支援提供SIM卡及microSD記憶卡插槽，插入SIM卡即能以4G上網。（圖片由作者提供）

 

　　T102 4G最大特色是支援4G上網能力，插入SIM卡後即可上網，也支援熱點分享功能，以Wi-Fi分享上網連線，整體通訊功能與其他Android手機無異。最重要一點是，T102 4G內置電話功能，可直接以平板作語音通話或收發短訊，就連WhatsApp或Google Duo等通訊應用程式也可直接於T102 4G使用。

 

　　作為千元平板，T102 4G仍配備800萬像素自動對焦主鏡頭及200萬像素前置鏡頭，提供了最基本的拍攝功能，但仍有多個拍攝模式選擇，惟實際拍攝的相片畫質只是一般，畢竟一分錢一分貨。

 

T102 4G內置電話功能，可直接以平板作語音通話或收發短訊。（圖片由作者提供）

搭載Android 10作業系統，用戶介面與一般Android手機相同。（圖片由作者提供）

平板提供了最基本的拍攝功能，但仍有多個拍攝模式選擇。（圖片由作者提供）

T102 4G用上MediaTek Helio P35八核處理器，安兔兔測試獲得12萬多分，效能只是一般。（圖片由作者提供）

 

總結

 

　　試用完T102 4G後，筆者覺得縱使產品不是完美，如屏幕邊框較闊、沒內置指紋解鎖等，可以定價卻彌補了這些缺點，市場上更沒有同類產品能及，若平時用來「煲劇」或上網勝任有餘。

 

作業系統：Android 10

處理器：MediaTek Helio P35 2.3GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,920x 1,200像素，10.1吋多點觸控IPS

制式：GSM / WCDMA / TD-SCDMA / LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：200萬像素（前置） / 800像素自動對焦（後置）

其他：GPS / FM收音機

電池：內置8,000mAh鋰電池

體積：165 x 11 x 262毫米

重量：650克

售價：$999

查詢：Qool 3106 3338

 

 

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