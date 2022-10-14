  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

14/10/2022

日本旅行｜嚴選5間大阪新酒店！大師隈研吾操刀設計／米芝蓮星級總廚主理／4分鐘行到黑門市場／車站直達（附折扣優惠+預訂連結）

#日本 #大阪酒店推介 #日本自由行 #優惠 #旅行 #日本旅遊 #日本旅行 #咲洲宇宙大樓酒店 #大阪住宿推介 #Zentis 大阪 #UPSTAIRZ #大阪皇家經典飯店 #米芝蓮 #Tara Bernerd＆Partners #黒毛和牛 #阪急大阪龍仕柏酒店 #梅田 #JR大阪站 #難波 #天保山摩天輪 #隈研吾 #Zentis Osaka #新歌舞伎座 #今昔荘 #海遊館 #黑門市場 #大阪 #大阪酒店 #道頓堀之宿 #著數 #折扣優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　日本開關，大家都趕著「返鄉下」，闊別三年難得一去，當然要住好啲！除了東京，大阪近年都多了不少特色酒店進駐，不同主題房間、別墅型度假民宿、走藝術風的應有盡有，編輯為大家精選了5大大阪酒店推介，用expedia預訂更有獨家折扣優惠！即睇！

 

【大阪酒店推介】1. Sakishima Cosmo Tower Hotel：鄰近海遊館、環球影城！日式西式房齊晒

 

　　每次一家大小去大阪，環球影城絕對是行程亮點之一。想住近環球影城，除了附近的環球影城自由酒店，Sakishima Cosmo Tower Hotel亦是另一選擇。Sakishima Cosmo Tower Hotel位於住之江區，鄰近海遊館、環球影城、Lego Land等熱門景點，住在這區，小朋友絕對不怕悶！

 

（圖片來源：由Expedia提供）

日式雙床房

（圖片來源：由Expedia提供）

 

　　酒店裝潢亦充滿特色，房間主要分成日式和西式房，當中日式房有齊床褥和榻榻米，任君選擇；裝潢方面，酒店房間以書法、插畫等為主題，躺在床上已能感受到濃濃的日本文化藝術。此外，酒店亦與不同設計師或藝術家如千秋育子、BAKIBAKI、CMKgallery等合作，推出主題房間，各有特色，適合對酒店設計有要求的大家。

 

（圖片來源：由Expedia提供）

海遊館

（網上圖片）

 

Sakishima Cosmo Tower Hotel／咲洲宇宙大樓酒店（さきしまコスモタワーホテル）

地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16

房價：$640晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪海遊館（7 分鐘車程）、天保山摩天輪（9 分鐘車程）

Expedia優惠：手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠；Expedia Rewards 會員更可額外享有10% 折扣，相等於8折優惠！

預訂：按此

 

【大阪酒店推介】2. Zentis Osaka：米芝蓮星級總廚主理！CP值超高黒毛和牛午餐

 

　　近年不少酒店都走木系工業風，採光度高之餘更是打卡位滿滿。開業於2020年的Zentis Osaka是日本皇宮酒店集團企下的全新品牌，由英國Tara Bernerd＆Partners設計公司操刀，酒店以「日本便當」為概念，採用木質色調搭配輕工業風裝飾元素，雖然不如傳統酒店般奢華，卻多了份舒適自在。

 

（圖片來源：由Expedia提供）

轉角開放式客房

（圖片來源：由Expedia提供

 

　　如你是吃貨，便不得錯過為住酒店2樓的餐廳「UPSTAIRZ」，餐廳由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理，特別推介午餐的黒毛和牛料理套餐，只需9,680yen起即可吃齊鹿兒島黒毛和牛、奄美大島新鮮捕獲而成的鮮魚料理等，換算成港幣也只需五百多元，CP值超高！

 

餐廳「UPSTAIRZ」由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理。

（圖片來源：由Expedia提供）

 

　　提得一提的是，酒店位於北區堂島浜，距離大阪國立國際美術館只需8分鐘路程，吃完午飯到美術館走走，過上一個悠閒下午亦是個不錯之選。

 

大阪國立國際美術館

（網上圖片）

 

Zentis Osaka／Zentis 大阪（ゼンティス大阪）

地址：大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26

房價：$820晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪國立國際美術館（ 8分鐘路程）

Expedia優惠： Expedia Rewards會員優惠可享9折優惠；預訂機票連酒店套票可享8折優惠

預訂：按此

 

下面睇其餘推介酒店

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #大阪酒店推介 #日本自由行 #優惠 #旅行 #日本旅遊 #日本旅行 #咲洲宇宙大樓酒店 #大阪住宿推介 #Zentis 大阪 #UPSTAIRZ #大阪皇家經典飯店 #米芝蓮 #Tara Bernerd＆Partners #黒毛和牛 #阪急大阪龍仕柏酒店 #梅田 #JR大阪站 #難波 #天保山摩天輪 #隈研吾 #Zentis Osaka #新歌舞伎座 #今昔荘 #海遊館 #黑門市場 #大阪 #大阪酒店 #道頓堀之宿 #著數 #折扣優惠

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk