日本旅行｜嚴選5間大阪新酒店！大師隈研吾操刀設計／米芝蓮星級總廚主理／4分鐘行到黑門市場／車站直達（附折扣優惠+預訂連結）

日本開關，大家都趕著「返鄉下」，闊別三年難得一去，當然要住好啲！除了東京，大阪近年都多了不少特色酒店進駐，不同主題房間、別墅型度假民宿、走藝術風的應有盡有，編輯為大家精選了5大大阪酒店推介，用expedia預訂更有獨家折扣優惠！即睇！

【大阪酒店推介】1. Sakishima Cosmo Tower Hotel：鄰近海遊館、環球影城！日式西式房齊晒

每次一家大小去大阪，環球影城絕對是行程亮點之一。想住近環球影城，除了附近的環球影城自由酒店，Sakishima Cosmo Tower Hotel亦是另一選擇。Sakishima Cosmo Tower Hotel位於住之江區，鄰近海遊館、環球影城、Lego Land等熱門景點，住在這區，小朋友絕對不怕悶！

（圖片來源：由Expedia提供）

日式雙床房

（圖片來源：由Expedia提供）

酒店裝潢亦充滿特色，房間主要分成日式和西式房，當中日式房有齊床褥和榻榻米，任君選擇；裝潢方面，酒店房間以書法、插畫等為主題，躺在床上已能感受到濃濃的日本文化藝術。此外，酒店亦與不同設計師或藝術家如千秋育子、BAKIBAKI、CMKgallery等合作，推出主題房間，各有特色，適合對酒店設計有要求的大家。

（圖片來源：由Expedia提供）

海遊館

（網上圖片）

Sakishima Cosmo Tower Hotel／咲洲宇宙大樓酒店（さきしまコスモタワーホテル）

地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16

房價：$640晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪海遊館（7 分鐘車程）、天保山摩天輪（9 分鐘車程）

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【大阪酒店推介】2. Zentis Osaka：米芝蓮星級總廚主理！CP值超高黒毛和牛午餐

近年不少酒店都走木系工業風，採光度高之餘更是打卡位滿滿。開業於2020年的Zentis Osaka是日本皇宮酒店集團企下的全新品牌，由英國Tara Bernerd＆Partners設計公司操刀，酒店以「日本便當」為概念，採用木質色調搭配輕工業風裝飾元素，雖然不如傳統酒店般奢華，卻多了份舒適自在。

（圖片來源：由Expedia提供）

轉角開放式客房

（圖片來源：由Expedia提供）

如你是吃貨，便不得錯過為住酒店2樓的餐廳「UPSTAIRZ」，餐廳由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理，特別推介午餐的黒毛和牛料理套餐，只需9,680yen起即可吃齊鹿兒島黒毛和牛、奄美大島新鮮捕獲而成的鮮魚料理等，換算成港幣也只需五百多元，CP值超高！

餐廳「UPSTAIRZ」由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理。

（圖片來源：由Expedia提供）

提得一提的是，酒店位於北區堂島浜，距離大阪國立國際美術館只需8分鐘路程，吃完午飯到美術館走走，過上一個悠閒下午亦是個不錯之選。

大阪國立國際美術館

（網上圖片）

Zentis Osaka／Zentis 大阪（ゼンティス大阪）

地址：大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26

房價：$820晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪國立國際美術館（ 8分鐘路程）

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