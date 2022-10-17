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17/10/2022

冀擴至其他大型項目 市建局「預先批地」加快重建 盛德街先試行

#市建局 #預先批地 #重建
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　　【晴報專訊】市建局近年加快推動舊區重建，行政總監韋志成昨在網誌透露，正與相關政策局和部門商討如何壓縮處理批地申請的工作流程，其中位於九龍城區的盛德街和馬頭涌道重建試點項目，將試行新的「預先批地」模式，料最快明年能展開工程，將來冀能擴展應用至九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目。

 

盛德街項目的30幢樓宇中已有近9成業主將單位交吉，但仍有3幢樓宇內有少數住戶未遷出。（資料圖片）

 

　　目前市建局共有4個重建項目已獲政府批准，並正收購業權及協助住客搬遷。韋志成稱，盛德街項目涉及155個業權中，97%物業業主已接納市建局的收購建議並陸續遷出，而土地上月底已復歸政府，在復歸期限屆滿時，30幢樓宇中已有近9成業主將單位交吉，但仍有3幢樓宇內有少數住戶未遷出。

 

市建局行政總監韋志成（資料圖片）

 

 　他指，如完成清場才批地，將令地盤範圍內大部分已清場和平整的土地閒置，以致連串工程需要順延，拖慢重建項目的進度，因此市建局與發展局和地政總署商討後，研究在盛德街項目試行「預先批地」的概念，並為此制定相關執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等工作範疇，作仔細研究，料最快可在明年展開工程。

 

盡力助餘下居民搬遷

 

　　在「預先批地」概念下，如項目內只剩少量已有搬遷安排的佔用人，市建局將提早向政府申請預先批出特別地契文件，並與合作發展商因應清場進度靈活調整施工安排，如為仍有人居住的樓宇做好保護措施、盡力協助他們搬遷，同時提早在已平整範圍施工，令整個建造工序提前展開。

 

　　韋指「預先批地」屬新嘗試，團隊將檢視在盛德街項目的執行情況，並考慮日後在九龍城、深水埗以至油旺區的大型重建項目時應用，惟須視乎項目規模和清場的複雜性，審慎挑選合適的項目和時間，避免需經法律程序收樓時難以預計所需時間的情況及風險等。

 

 

轉載自: 晴報

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