闊別3年再闖紅館悼恩師羅文 容祖兒預告明年開騷慰粉絲

【晴報專訊】《羅文•傳承全城紀念演唱會》前晚在紅館舉行，演出歌手包括容祖兒（Joey）、張敬軒、草蜢、欣宜、女團XiX等，眾人大唱羅文的經典金曲。近年主力在內地發展的Joey，透露已籌備明年在港開騷︰「應該唔係紅館，邊度有舞台就喺邊度唱！」

Joey表示初入行時，恩師羅文如天使一樣守護她。

身為羅文愛徒的容祖兒，前晚壓軸登場演唱《留給這世上我最愛的人》、《掌聲響起》等舊歌。Joey唱《掌聲響起》時特別感觸，憶述自己於1999年入行後，首次登上舞台的經歷︰「當時係老師（羅文）排除萬難、唔理任何人咁帶我上台；我過去三年都無喺紅館演出，今晚（前晚）亦係老師帶我上台，感覺好得意。」Joey透露將在明年舉行演唱會︰「遲啲再公布，不過應該唔係紅館！邊度有舞台就喺邊度唱。」她下月將飛到美加開演唱會還騷債，並趕及12月回港，與母親過聖誕節，相信會留港至農曆新年後。她笑言︰「姪女轉眼已大個咗，又肯被我拖，我已經訂咗酒店同姪女去staycation。」

欣宜下月中與盧瀚霆開騷，期待雙方粉絲在台下一起跳唱。

同場的鄭欣宜，前晚則獻唱羅文金曲《親情》。提到與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一同演出的拉闊音樂會，定於下月13日在亞洲博覽館舉行，欣宜透露他們將在下周開會︰「我好心散，忘記咗問佢（Anson Lo）演唱會嘅事，見佢去咗日本，掛住問有無買禮物畀我，不過佢無覆我。」此外，提到欣宜今年已有三首叱咤冠軍歌，有望冧莊女歌手金獎，她亦甚有信心︰「梗係想，話唔想都呃你！」

XiX唱《在我生命裡》幾乎喊

女團XiX在《聲夢2》決賽後不久，已獲安排踏上紅館，備受力捧。

至於全場最年輕的演出單位、《聲夢2》女團XiX與節目評判陳潔靈（Miss Chan Chan）合唱《浪淘沙》，XiX並跳唱羅文金曲《在我生命裡》。六位少女表示綵排了三、四次，自評演出達90分。她們說︰「好多謝Miss Chan Chan叫觀眾亮起手機燈，我哋幾乎忍唔住差啲喊，但唔想喊出嚟。（比《聲夢2》冠軍任暟晴更快登上紅館？）好榮幸，我哋唔會曬命，唱《在我生命裡》好代表我哋，因為我哋都鍾意歌唱。」

汪明荃與Joey及草蜢等在後台齊齊玩自拍。（IG圖片）