  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
時事要聞娛樂情報FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/10/2022

卓慧思的「罪與罰」

#英國 #卓慧思 #關浩霆 #減稅政策 #政治領袖 #保守黨 #1922委員會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　就英國女首相卓慧思的個人政治仕途而言，上周五（14日）「喪炒」財相關浩霆，是一次致命的策略錯誤。因為，卓慧思內閣中直接需要為減稅政策負責的成員，除了關浩霆就是她本人。關浩霆一早被推出「午門」，她此後再想找替罪羊、擋箭牌就難了。

 

卓慧思的經濟政策以災難告終。（英國首相府官網）


　　這就好比約克一旦失守，倫敦就有兵臨城下之危。卓慧思又一次證明她缺乏英國政治領袖應有的城府與算計，因此在西敏寺的叢林法則中，便再難緣續政治生命的空間。


遊戲已經結束


　　自上月5日卓慧思當上黨魁以來，英國國民告別了女王，英鎊被折騰至谷底，尋常百姓為退休基金的縮水而惶恐不安，論起「罪與罰」的因果關係似也順理成章。但是，我卻必須要為她伸冤：千錯萬錯，至少減稅這一條，卻並不是她一個人的錯。


　　卓慧思在參加黨魁選舉時，已經把自己的減稅方案公告天下，保守黨人既然推選了她，就說明黨內認同有關政策，並因此應該承擔共同的責任。可是眼下保守黨人顯然並不打算認責，反而試圖透過追究「卓慧思的罪與罰」，來淡化「保守黨的罪與罰」。


　　在關浩霆被炒的周末，英媒指已有約百名保守黨下議院議員，致函負責黨魁選舉事務的「1922委員會」，要求發起對黨魁的不信任票。率先公開要求首相辭職的保守黨資深議員布倫特（Crispin Blunt）在一個電視節目上更毫不留情地說，卓慧思的「遊戲已經結束」，現在很難想象還有黨友會支持她。


保守黨的邏輯

 

卓慧思內閣的團結曇花一現。（英國首相府官網）


　　回顧此次保守黨黨魁選舉，卓慧思得以擊敗前財相辛偉誠，其中一個原因其實很直白:辛偉誠是老老實實談經濟，甚麼先加稅充實庫房，再放水刺激經濟；而卓慧思卻深明選舉政治的基本現實：連大選都快要輸了，還談甚麼經濟？


　　所以她一開鑼就減稅、補貼樣樣齊，減稅是面向商企和中產以上保守黨死忠，補貼能源價格是籠絡基層民眾，假如這兩項政策促成她的民調支持率上升，就可以趁勢宣布大選，盡量爭取保守黨在下議院的贏面。從此角度而言，卓慧思其實並不傻，保守黨對她的支持亦自有一套黨派利益的邏輯。


卓慧思的籌碼


　　只不過，在保守黨的黨派願景，和英國的現實狀況之間顯然出現了一條鴻溝，導致英鎊狠狠地摔了下去。卓慧思和保守黨的「罪」，在於沒有看到這條鴻溝，而「罰」是不可避免的。炒掉關浩霆並不足夠，他在獲任財相之前名不經傳，所執行的也是卓慧思的競選政策，因此僅僅是把他裁掉難息黨內外怨氣。


　　反觀卓慧思，雖然一再模仿鐵娘子，可戴卓爾夫人當年行事雖然強硬，屢屢被指不聽下屬意見，但她倒也不至於把自己的政策得失，強行扣到別人頭上。凡此種種已經令卓慧思成為保守黨的負資產，黨內高層將於當地時間周一（17日）商討她的政治前途。


　　從目前保守黨人的動作來看，他們似乎仍然希望透過卓慧思「主動」辭職的方式，經黨內機制選出唐寧街十號新主人。如此一來，保守黨得以延續其執政黨地位。而卓慧思手中也不是沒有議價籌碼:她可以立即宣布大選，保守黨必定慘敗，那些想出賣她的國會黨友們恐怕有不少會永久輸掉選區，為她的仕途終結「陪葬」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#英國 #卓慧思 #關浩霆 #減稅政策 #政治領袖 #保守黨 #1922委員會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk