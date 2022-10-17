就英國女首相卓慧思的個人政治仕途而言，上周五（14日）「喪炒」財相關浩霆，是一次致命的策略錯誤。因為，卓慧思內閣中直接需要為減稅政策負責的成員，除了關浩霆就是她本人。關浩霆一早被推出「午門」，她此後再想找替罪羊、擋箭牌就難了。

卓慧思的經濟政策以災難告終。（英國首相府官網）



這就好比約克一旦失守，倫敦就有兵臨城下之危。卓慧思又一次證明她缺乏英國政治領袖應有的城府與算計，因此在西敏寺的叢林法則中，便再難緣續政治生命的空間。



遊戲已經結束



自上月5日卓慧思當上黨魁以來，英國國民告別了女王，英鎊被折騰至谷底，尋常百姓為退休基金的縮水而惶恐不安，論起「罪與罰」的因果關係似也順理成章。但是，我卻必須要為她伸冤：千錯萬錯，至少減稅這一條，卻並不是她一個人的錯。



卓慧思在參加黨魁選舉時，已經把自己的減稅方案公告天下，保守黨人既然推選了她，就說明黨內認同有關政策，並因此應該承擔共同的責任。可是眼下保守黨人顯然並不打算認責，反而試圖透過追究「卓慧思的罪與罰」，來淡化「保守黨的罪與罰」。



在關浩霆被炒的周末，英媒指已有約百名保守黨下議院議員，致函負責黨魁選舉事務的「1922委員會」，要求發起對黨魁的不信任票。率先公開要求首相辭職的保守黨資深議員布倫特（Crispin Blunt）在一個電視節目上更毫不留情地說，卓慧思的「遊戲已經結束」，現在很難想象還有黨友會支持她。



保守黨的邏輯

卓慧思內閣的團結曇花一現。（英國首相府官網）



回顧此次保守黨黨魁選舉，卓慧思得以擊敗前財相辛偉誠，其中一個原因其實很直白:辛偉誠是老老實實談經濟，甚麼先加稅充實庫房，再放水刺激經濟；而卓慧思卻深明選舉政治的基本現實：連大選都快要輸了，還談甚麼經濟？



所以她一開鑼就減稅、補貼樣樣齊，減稅是面向商企和中產以上保守黨死忠，補貼能源價格是籠絡基層民眾，假如這兩項政策促成她的民調支持率上升，就可以趁勢宣布大選，盡量爭取保守黨在下議院的贏面。從此角度而言，卓慧思其實並不傻，保守黨對她的支持亦自有一套黨派利益的邏輯。



卓慧思的籌碼



只不過，在保守黨的黨派願景，和英國的現實狀況之間顯然出現了一條鴻溝，導致英鎊狠狠地摔了下去。卓慧思和保守黨的「罪」，在於沒有看到這條鴻溝，而「罰」是不可避免的。炒掉關浩霆並不足夠，他在獲任財相之前名不經傳，所執行的也是卓慧思的競選政策，因此僅僅是把他裁掉難息黨內外怨氣。



反觀卓慧思，雖然一再模仿鐵娘子，可戴卓爾夫人當年行事雖然強硬，屢屢被指不聽下屬意見，但她倒也不至於把自己的政策得失，強行扣到別人頭上。凡此種種已經令卓慧思成為保守黨的負資產，黨內高層將於當地時間周一（17日）商討她的政治前途。



從目前保守黨人的動作來看，他們似乎仍然希望透過卓慧思「主動」辭職的方式，經黨內機制選出唐寧街十號新主人。如此一來，保守黨得以延續其執政黨地位。而卓慧思手中也不是沒有議價籌碼:她可以立即宣布大選，保守黨必定慘敗，那些想出賣她的國會黨友們恐怕有不少會永久輸掉選區，為她的仕途終結「陪葬」。