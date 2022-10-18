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18/10/2022

拆解AV大迷思

#退休 #理財 #男男女女，嘉點情趣 #性節目 #AVA Restaurant Slash Bar
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　最近，etnet有個節目，紅到爆，我於6月23日，有份見證佢「受精」！

 

6月份的一個晚上，節目就在此「受精」，兩個多月後出世。

 

　　當晚，前馬會主席陳南祿（Philip）宴客，男的只有我同佢，另有六位斯文大方具品味及學養的「香港著名女性」。

 

　　這種格局，一般到會客客氣氣禮禮貌貌，只講「高檔」話題，大家維持「形象」，食完就散。

 

　　點知，唔係！

 

　　小弟與Philip，皆愛玩之人，比較開放也豪放，哈哈，原來，當晚在座六位女性，也如是！傾傾吓，話題觸及一般社交飯局的禁忌——性！

 

　　首先由經濟日報集團執行董史秀美出招，形容佢一家人對性，非常open，在家也會公開與仔女研究。故覺得應該將性教育進一步普及，希望在etnet搞一個開放、輕鬆又正經談性的節目。最好由兩位形象高雅女性主持。

 

　　此時，中大新聞傳播學院副教授利嘉敏，拿出手機，介紹一個台灣非常受歡迎，由一位美麗女性主持的性節目。大家爭相睇，睇完一致認為，香港有得搞。問題搵邊個做？

 

　　在座一位電台及司儀界紅人侯嘉明，也是前衛人士，可以無所不談，包括性。

 

　　史小姐雙眼一碌：「哈哈，不如就由利教授及嘉明做主持啦，盡快開始！」

 

　　你以為佢講吓？當然唔係！原來十萬火急，立即做pilot，掂，9月2號已推出第一集，講kiss，接吻！

 

　　從此，我就成為佢哋粉絲，集集睇。點解？坦白從寬，小弟雖然三十年前仔女都生埋，但真㗎，不少性知識，仍似一嚿雲！

 

　　此節目名《男男女女，嘉點情趣》，雖然是「齋talking」，但勝在話題到肉，尤其利教授，經常引入調查及現實個案，令人津津有味。

 

利教授帶隊參觀的「情趣店」，設計高檔優雅。

 

　　觸及的主題，夠爆炸性。例如：一、男人幾耐要發洩一次？二、性高潮不一定要揾G點？三、Kiss可產生荷爾蒙……？

 

非常開放、輕鬆又有品味地介紹及分析關於性的知識。

 

　　今期最爆——拆解AV迷思：男人的持久力及長度與女性高潮的關係！

 

　　兩位女士肉緊分析，顯示，事先做咗充足資料蒐集。首先，當然要睇大量AV，然後，再比對真實的兩性生理心理要求，再透徹分析。

 

絕大部分色情片散播的，皆錯誤性訉息。

 

　　此節目仍在不斷改良中。小弟認為，兩人「齋talking」是不足夠的。應該加入圖解，dramatise 片段，以令觀眾更易吸收。

 

　　另外，也可開放訪問其他人，包括男性，睇睇從男性體驗及角度，是否認同女主持的觀點。

 

　　再下去， 性只是一個出發點，可以更廣闊拆解兩性在所有範圍的矛盾與誤解。

 

　　話唔定，可以救返好多段破裂婚姻也。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

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