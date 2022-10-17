《經濟不停學》歷史數據預示標普未來兩年表現佳

美國將於11月8日舉行國會中期選舉，所有435個眾議院席位均要改選，參議院100個席位之中，35席需要改選。另外，50個州份之中亦36個需要重選州長。美國國會中期選舉對股市有何影響？

根據美國合眾銀行(US Bank)的統計，自1942年以來，國會中期選舉年的首三季，標普500指數中位數變幅分別為跌1%、升2%及升5%，而第四季則升8%。中期選前12個月平均年回報則只有0.3%，低於歷史平均升幅8.1%。不過，標普500指數在中期選之後的12個月回報率極高，平均達到16.3%，而對上一次在中期選後12個月出現下跌已是1939年的事。明顯可見，今年11月中期選後的12個月，標普500指數累計出現回報的機會極大。

標普500多在中期選後一年上升

至於華爾街對國會中期選舉及股市的看法又是如何？美國合眾銀行認為，美國經濟的健康狀況遠較國會中期選舉結果重要；傑富瑞則認為，高生活成本及積極的加息周期令今次選舉複雜化，主要還看當日的投票情況而定；德意志銀行認為，撇除選舉結果，自二次大戰後合共19次中期選舉中都有穩定的市場訊號，就是標普500通常都會在選舉後的一年上升。換言之，現時似乎是準備入市買美股的時機！

總統任期第三年表現最強

另外，根據《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）創始人Yale Hirsch在1967年建立的《總統選舉周期理論》指出，在新總統的首四年任期中，股市表現在第一年表現最差，第二年復甦、第三年達到頂峰，第四年（或最後一年任期）下跌，然後在下屆總統選舉時展開新一輪周期。該年鑑成為希望擴大利潤的即市交易員及基金經理的投資指南。

選舉周期理論是基於總統輪換是對股市的主要影響；其次，該理論認為，股市在總統任期的第三及第四年表現最好，因為當任總統將會力求連任而推行刺激經濟措施；最後，雖然有限的樣本難以給出明確結論，但過去數十年的數據均顯示，股市在總統任期的最後兩年都會上升。

投資者應戰勝心理恐懼

有研究將1933至2015年的數據進行統計後發現，標普500指數的平均年回報在總統任期第一年為6.7%；第二年為5.8%；第三年為16.3%，而最後一年則為6.7%。自1930年以來，標普500指數的平均年回報為6.34%。不過，有時實際情況與理論不符，例如特朗普擔任總統的四年就反轉了《總統選舉周期理論》所指，上任首年表現最差的說法，其減稅政策令標普在2017年(上任首年)上升19.4%，第二年下跌6.2%後，第三季大升28.9%。

綜合而言，不論單從國會中期選或是從總統選舉的角度來看，未來兩年美股表現應不致太差。從1942年以來的數據統計所得，標普500在中期選後的12個月平均回報率達16.3%，以《總統選擇周期理論》分析，總統任期第三年平均升幅亦是四年之中最大的一年。故從統計數據來看，標普在未來二年應有較佳表現，趁調整吸納或許是個不錯的策略，惟投資者必須戰勝心理恐懼！

撰文：經濟通資深市場分析師 鄭廣復





