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17/10/2022

面對辦公室鬥爭，逃避定反擊？明白一切都是時勢使然，氣定神閒是最好的回應！

#管理 #人際關係 #辦公室政治 #打工仔 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看辦公室大混戰！指桑罵槐、將問題個人化、對某些事實隻字不提！誰可以獨善其身？

 

　　果然，笑面虎的火頭燒到我的身上來。他把之前批評野牛的電郵轉給我，叫我批評野牛過去所做過的新雜誌。

 

　　司馬昭之心，路人皆見。他想借我之矛，插野牛一刀，並且想製造我和野牛之間的鬥爭。

 

　　笑面虎調來亞洲，職級若是做MD，即老鬼的位置，只算是平調，這個可能性較低，因為觀乎他的來勢洶洶，出招狠毒，幾乎肯定會是坐在老鬼之上，亦只有升職，他才敢到處點火。

 

　　他給我的電郵亦有給老鬼和野牛副本，所以野牛氣沖沖的又打電話給我。

 

　　莊子《秋水篇》裏有一故事，記孔子到衞國匡地時，突然給許多衞國人層層包圍起來，他則坐在中間「絃歌不輟」，彈琴唱歌，若無其事。

 

　　弟子子路一臉慌張走來，見孔子氣定神閒，於是問：「老師還有心情作樂？外面人頭湧湧，鬧哄哄的，我們隨時有性命危險啊！」

 

　　孔子說：「你坐下來，聽我說。我已是窮愁潦倒一輩子，仍沒有時來運轉，是命運使然；我希望一展所長，卻苦無機會一顯身手，是時勢使然。在堯舜之時，政清治明，天下沒有窮愁潦倒的人，不是因為他們能力特別聰慧；在桀紂之際，暴虐無邊，天下沒有展露才華的人，不是因為他們能力特別差勁。這一切都是時勢使然。」

 

　　笑面虎志得意滿，野牛難掩落寞，正是時勢使然。亞洲區MD老鬼給笑面虎奚落，我美國上司阿Ben給笑面虎作嫁衣裳，亦是時勢使然；一嚿雲向笑面虎投懷送抱，我被笑面虎綑上馬車作馬前卒，何嘗不是時勢使然。

 

　　我們雖不能改變時勢，卻不能變得憤怒、無奈、迷茫，我們可以改變面對時勢的態度。

 

 

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