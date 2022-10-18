0+3去旅行 | 韓國首爾Cafe Hopping熱點！5間人氣必去聖水洞Café：復古風／工業風／舊倉庫歎甜品兼打卡！同場加映：奢華Café Dior

自從韓國開關和香港推行「0+3」檢疫安排後，各位韓迷都紛紛訂機票去玩了！提到韓國首爾旅行，大家可能馬上想起弘大、明洞、東大門等景點，但其實在疫情這幾年，聖水洞反而成為近年韓國年輕人最愛的打卡和約會新地點，有很多打卡Cafe進駐！在計劃下一次韓國之旅時，不如先Bookmark以下幾間位於聖水洞和首爾近郊的人氣Cafe吧！

首爾聖水洞打卡Café 1. Nudake 聖水店：藝術氣息甜品！深受KOL追捧

如果你有Follow韓國Foodie了解當地美食潮流的話，這間位於聖水洞的Nudake就是近期備受KOL追捧的Cafe之一！NUDAKE是由韓國著名眼鏡品牌Gentle Monster打造的甜品品牌，將時尚、藝術與甜品融合，製作出多款設計和味道都獨一無二、擁有個性的甜品；而位於聖水洞的旗艦店就以Museum of Nudake爲主題，營造出如同博物館般的藝術氣息。

圖片來源：IG@mxnxho_

NUDAKE以甜品為主，在云云三十多款甜品中，人氣No.1 的就是「PEAK」，幾乎每人都會點一個！其實它就是以黑色牛角酥製成皇冠形狀的蛋糕，凹陷位置放上滿滿的抹茶忌廉，以牛角酥蘸著奶油來吃就是PEAK的特色。

圖片來源：IG@mxnxho_

另外，店內的「漢堡蛋糕」、「青瓜蛋糕」、Cream Soda亦十分出名和IG-able，值得一試呢！

圖片來源：IG@jungheeee__、ohroji

地址：首爾城東區 聖水洞2路 7街 26 1樓

交通：地鐵2號線 聖水站 4號出口步行約6分鐘後到達。

營業時間：11:00 - 22:00

下一頁：首爾聖水洞打卡Café！空間感十足！倉庫內歎輕食