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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

17/10/2022

「轉碼」才是正途？全球激增逾1,600萬程式師！為甚麼有些人的結局是人財兩空？

#數碼營銷 #轉行 #STEM #數理化 #數碼 #Ai #職場 #數字革命 #程式員 #轉碼 #程式師
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　過去常說，學好數理化，走遍天下都不怕。現在，學好數理化找不到工作的大有人在。

 

　　只有選對方向，看懂未來，掌握新時代的核心競爭力，才能不錯過技術變革，不斷為自己開闢出無限可能。

 

　　近幾年，隨著技術的不斷進步，AI開始進入到金融、醫療、交通、製造等各個行業，在數字革命的浪潮之下，人們的職業也在快速發生變化，以前熱門的工作可能會不復存在，有些雖然被保留下來，但是工作內容卻和過去大不相同。

 

　　智慧手機和社交媒體影響最大，在我們的生活中無處不在。此外，軟件也取得了巨大的進步和增長。軟體已經存在了超過20年，但正如陳詞濫調所說，它已經吞噬了世界。過去十年中發展最快的許多公司都是軟件供應商。

 

　　近兩年，轉碼似乎成為了一種潮流，所謂轉碼，就是轉行成為程式員 （Programmer）。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　全球最大開源軟體平台GitHub發布的2021年度報告顯示，2021年全球共計有超7,300萬程式師，新增超過1,600萬人。

 

　　一些文科生由於大學所學的專業較為冷門、市場需求較少，能找到的工作薪水相較於電腦等理工科專業又有一定差距，很多人畢業即轉行，就連研究生、博士這些高學歷人才也不例外。在很多追求高薪的人眼中，轉碼才是正途。

 

　　在文理之爭中，一直有聲音認為，文科生處於鄙視鏈的底端。進入大學後，偏人文社科專業的學生，如果想找到完全對口的工作，一般比較難，薪資也往往偏低。於是市場需求量大、發展前景廣闊的程式師，就成為了很多人的轉行首選。

 

（圖片由作者提供）

 

　　例如：Marketing市場行銷是許多年輕人心儀工作，但現實都是銷售、客服之類，月薪大約一萬四五千元。而程式員月薪至少二三萬。

 

　　選擇轉碼時，大多會選擇前端、大數據分析、軟件測試等方向，這些方向也是當前市場上程式員培訓班們的課程設置方向。與後端Java相比，這些方向往往難度較小，也更適合零基礎學習。

 

　　外國又如何？

 

　　US News近日發布了一份榜單《10個起薪最高&最低的專業》，又名《被嫌棄的文科專業的一生》。

 

　　US News的這份榜單，是根據Payscale最新線上薪資調查結果整理出來的。Payscale的調查了約25萬名在2019年7月- 2022年7月之間畢業的本科畢業生。

 

　　這兩張榜單：2021年畢業生平均起薪中值為55,260美元。STEM專業還是一如既往得優秀，一些STEM強校還要更優秀一些。沒有最高，只有更強。

 

（圖片由作者提供）

 

　　比如美國教育部公布的Computer Science畢業生薪資資料中，排名前十的學校畢業起薪均達到10萬元以上。榜首的布朗大學畢業生，畢業第一年就可以拿到$ 141,000美元。

 

　　文科專業就淒慘了些，部分墊底選手一不小心可能連STEM專業的一半薪資都達不到。不好意思，後面幾排全包了。

 

　　轉碼，表面看起來薪資很高、前景廣闊，但工作適不適合自己，只有自己才知道。生活中，真正的堅持，不是盲目做一件事情，而是及時放棄，調整和取捨。只有這樣，人才會在正確的路上愈走愈遠，愈走愈寬。

 

　　這個時代變化太快了，未來你需要甚麼樣的職業能力？轉行從來不是一件容易的事，如果只是為了高薪盲目追風，有可能最後人財兩空。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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