【去日本必睇｜Visit Japan Web使用教學】11月起取代MySOS！一次搞掂檢疫＋入國審查＋海關申報！邊6個機場適用？（圖文詳細教學版）

日本入境注意！日本早前宣布，Visit Japan Web將於11月14日起全面取代My SOS App，作為入境日本自由行檢疫申報平台。過往僅作入境報關用的Visit Japan Web經整合後，將同時具有「檢疫」、「入國審查」、「稅關申告」3個功能，入境人士可預先上網填寫完成資料登記，入境時只需出示QR code，即可經快速通道（Fast Track）過境，節省在機上或機場填寫紙本文件的繁複手續。即睇Visit Japan Web使用教學！

【Visit Japan Web使用教學】Step 1：註冊帳號

以手機或網頁打開 Visit Japan Web 後，就會顯示帳號註冊頁面，有選擇繁簡中文、英文、日文及韓文供選擇。註冊時，須填寫電郵地址及密碼（密碼必須為10個字元以上，並且為英文大小寫、數字和符號的組合），才可以註冊帳號。填妥所有資料後，就會收到驗證碼，完成驗證後即完成註冊。

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【Visit Japan Web使用教學】Step 2：登錄使用者

成功註冊Visit Japan Web後，點擊「本人資料」，便可以填寫個人資料，包括姓名、出生年月日、國籍、性別與護照號碼。

亦可以填寫同行家人資料，最多10人。由於入境手續逐個別處理，嬰幼兒等無法自行辦理手續者，可登錄為同行家人。完成填寫在日本逗留期間的地址與電話等資料後，接著可以點選登錄。

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【Visit Japan Web使用教學】Step 3：登錄入境與回國預定

之後就進入「登錄入境、回國預定入境、回國預定畫面」，填寫抵達日本時入境手續所需的資料，包括抵達日本預定日、航班資料、在日本的住址及聯絡電話等。

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【Visit Japan Web使用教學】Step 4：外國人入境記錄

再下一步就要填寫外國人入境記錄登錄，包括入境目的、航班、逗留時間等，然後會再顯示逗留期間日本居住地（不用重新填寫）。填妥所有資料後，點選登錄即完成，再次回到首頁，便可以看到「顯示QR碼」。抵達日本進行入境審查手續時，向入境人員出示QR Code即可。

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【Visit Japan Web使用教學】Step 5：海關申報

之後就可以海關申報所需資料，包括攜帶品、後送物品有關資料。先填寫個人資料，然後回答有關物品申報提問，如符合點選「是」，不符合點選「否」。填妥後，點選登錄即完成，再次回到首頁，便可以看到「顯示QR碼」。

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現時可使用Visit Japan Web入境之日本機場包括：成田國際機場、東京國際機場（羽田）、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場、北海道新千歲機場，預計未來將會擴展至各個有國際線營運的空港。