【消委會報告】即食紫菜70%高鈉37%高脂 全部有金屬污染物致癌物但無超標

【晴報專訊】紫菜被視為健康小食，亦會用於製作飯糰等。惟消委會發現，27款紫菜樣本中，分別有70%及37%樣本屬高鈉及高脂，包括4款嬰幼兒即食紫菜均屬高鈉。如進食1包9片鈉含量最高的零食紫菜，已達成人每日建議攝取上限40%；而食用1包最高脂的零食紫菜，總脂肪含量也佔成人每日建議上限29%。

消委會指紫菜天然含鹽，若製造過程再添加鹽、經油炸或大量調味，鈉及脂肪含量會更高，消費者宜留意。

消委會表示，香口的紫菜容易令嬰幼兒偏好重口味食物，提醒家長要節制子女的食用分量。

消委會2至4月搜集市面27款即食紫菜樣本，結果發現，19款、70%屬高鈉、即每百克超過600毫克鈉，由每百克614至4,840毫克不等，包括4款嬰幼兒即食紫菜，其中2款更無標示添加鹽；且有23款樣本的標示與檢測結果有差異，超出規管容忍限，已交食安中心跟進。

製飯糰再添醬汁餐肉 鹹上加鹹

消委會共檢驗市面27款即食紫菜樣本（消委會圖片）

在零食紫菜樣本中，最高鈉含量、來自泰國的「小老板」，每百克高達2,960毫克，較標示相差45.6%，每片鈉含量約89微克，如進食整包9片將攝取799毫克鈉，達成人每日建議上限40%；而非零食紫菜樣本中，來自日本的「Topvalu」的鈉含量最高，每百克高達4,840毫克，雖食用1片所攝取的鈉不高、約63毫克，但如家長使用2片為小童製作飯糰，只吃紫菜已攝取約126毫克，佔內地建議攝取量的11%；若加入醬汁、午餐肉等製作，鈉含量可高達658毫克，相等於4至6歲小童建議攝取量的55%。

另27款樣本中，有10款、37%屬高脂，全為零食紫菜，每百克含29.1至60.4克不等。其中同樣來自泰國的「小老板」脆紫菜（辣香味），如進食1包，攝取的總脂肪、飽和脂肪酸及反式脂肪酸，已分別佔成人每日建議攝取上限29%、31%及9%。若以標示及實際差距來看，壽司紫菜的「浜乙女壽司燒海苔」標示總脂肪每百克含0.1克，惟檢測得出4.5克，高出4370%。「浜乙女」分銷商指已即時停賣及回收有問題批次，差異主要因混淆食用分量。

消委會指，紫菜天然含鹽，若製造過程再添加鹽、經油炸或大量調味，鈉及脂肪含量會更高，提醒家長需留意。

全部有金屬污染物致癌物 無超標

重金屬方面，全部27款樣本均檢出2至5種金屬污染物，且全部樣本均檢出致癌物鎘及無機砷，但參考各地攝取上限，全部均未超標，正常食用下不影響健康。

食安中心指，23款標示出現差異的樣本中，7款已無在市面出售，抽取其餘16款，其中1款檢測結果不合格及3款合格，餘下正等候化驗結果。

攝碘過量或損甲狀腺功能 幼兒慎吃

日常飲食中不少食物已含豐富碘，倘若幼童再吃太多零食紫菜，易致攝碘過量。

紫菜含豐富碘，適量進食有助保持新陳代謝，但過量則有機會影響甲狀腺功能。消委會檢測發現，全部樣本碘含量每百克達1,030至3.46萬微克不等，其中有4款供36個月以下嬰幼兒食用的零食紫菜，食用1份分別會攝入51至171微克碘，含量最高的「寶寶百味」，更超出1至3歲幼兒推薦攝入量約90%；如食用2包，便攝入342微克碘，已超出1至10歲小童的碘每日最高攝入量。

而非零食紫菜中，碘含量最高的「Topvalu」，每百克含3.46萬微克，進食1片已攝取450微克碘，如每日食2片，已超出內地建議攝取上限，更達世衞成人每日建議上限的一半。

消委會指，除紫菜外，日常飲食中不少食物亦含豐富碘，包括海魚、海產、雞蛋、牛奶及奶製品。以日常餐單為例，若以1隻雞蛋為早餐，2個飯糰為午餐，1盒250毫升脫脂奶為茶點，晚餐為1份紅衫魚肉，總碘攝入量為172微克，已達4至6歲小童的推薦攝入量的191%，及可耐受最高攝入量的86%。

「寶寶百味」總經銷商稱，產品營養成分隨時間、氣候及種植環境變更而有變化，有定期抽取成品做營養分析。

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