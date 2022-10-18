昨407宗輸入創疫情新高 抵港旅客陽性率維持2.6%

【晴報專訊】本港感染連續5日破5,000宗水平，單日呈報輸入個案更達407宗，創疫情新高；但抵港旅客陽性率維持2.6%水平。有專家提醒，無L452R突變的個案現升勢，顯示「BA.2系」下新變種將跑出，XBB或將成主流，認為當局應盡快商討接種加強針安排。

入境處公布，機場前日有10,560人入境，較前一日多一半。（資料圖片）

衞生防護中心昨呈報4,954宗本地感染，407宗輸入陽性，創有疫情以來新高。按入境處公布，機場同日有10,560人入境，較前一日多一半，故縱有272人在抵港時截獲，陽性率仍維持2.6%。

翻查資料，「0+3」實施後，機場入境人次由首周約3.9萬，升至次周的5萬，及第3周的5.15萬。同期有972、1,385及1,515人在機場確診，陽性率介乎2.47%至2.94%；入社區3日內陽性率約1%。

憂BA.2系變種爆發 專家籲速打第4針

呼吸系統科專科醫生梁子超指，隨登機檢測證明取消，復陽或病毒量低的旅客上升在意料之內。機場檢測仍截獲大部分個案，入社區者僅是少數。惟要注意無L452R突變的病例有升勢，顯示「BA.2系」下的XBB、BA.2.75.2正跑出，參照新加坡新一波疫情，XBB在港流行日子或不遠，「即使致輕症居多，若感染量大，高危人士仍會對醫療系統有壓力，應盡快商討打第4針安排，如在二價疫苗抵港前應否開打。」

全國人大常委譚耀宗指，疫情反覆，加上有傳播力強的新變種出現，問題令人困擾，現期望二十大完結後中港可馬上通關「並不實際」。

另公院多5人病逝，涉4男1女，年介63至95歲。9院舍有18人染疫，95人撤離。738校呈報1,542宗陽性，按周升13%；16校有18班要停課1周，當中香港鄧鏡波書院、靈糧堂怡文中學有2班要停課。