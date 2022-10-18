氣溫驟降！要暖身心！今期素甜品：梨子雪耳蓮藕糖水

受颱風尼莎的外圍環流影響，過去的周末一直下著傾盆大雨。也許因為一直下著雨，看不見太陽；亦也許東北季風增強的緣故，氣溫隨之降了一點（有說香港新界可能低見16度？！）。突然而來的暴雨，讓多個低窪地區淹了起來。超商裡的店員手忙腳亂的，忙著清理積水；而車主們也急著趕，把快要淹在水中的車子開到較安全的地方。

「不是中午嗎？這麼黑啊。」整整一個早上，起床至今，有著一種不見天日，太陽偷懶沒上班的感覺。身在白天裡昏暗不明的客廳裡，看著那滿布雨點的玻璃窗，「這樣子看來，今天哪裡也去不了。」 探望著窗外滂沱大雨，心裡不禁感嘆著下得兇猛的大雨，把原來想享受周日，好好去逛一下的美好心情毀了。

晚上十點，上天彷彿開了水龍頭，雨水不給情面一直下。面對如斯狂風大雨的天氣，跟所有上班族一樣，不斷的滑手機，希望傳來「停班停課」的好消息…… 「北部正常上班課。」 如果是以前，還看電視機的年代，真的有可能會氣得想把它摔破，哈哈。「不是吧，雨這麼大都不停班？！」 然後，滑了一下水庫即時水情報，顯示翡翠水庫的蓄水量達96%。「好吧，總算不會缺水了。」 無奈地苦笑了一下，乖乖的按時爬上床休息去。

好啦，上班的，上課的，只好上好上滿啦。記得喔，這周將持續下雨，上班上課時，請份外小心，多加注意路面的狀況哦～保重保重～

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