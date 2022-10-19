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19/10/2022

港股已夠殘，彈可上兩萬

#恒指
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　　港股跌無停，由334xx點起跌了大半，連1989年起的卅多年股災必守升軌也失。然而幾十年長線現象不宜以線性看，若在對數比例下再畫這條線性升軌，早就穿了。

 

（資料圖片）

 

　　在對數比例下的線性，別說1989年起，即使2006年畫起的都已跌穿。查這年份，1989大概是香港成為國金中心之年，而2006大概是中國崛起之年，現在兩俱往矣。

 

　　1989年起的對數通道斜向上，2006年起的橫行，現再退守至由2021年高位畫起，斜向下的，但如圖所示，底也跌穿。這豈非預示現較近兩年來結構轉差的日子更差？

 

恒指對數通道

圖片來源：彭博

 

　　未必吧。現在恒指市盈率6倍，若再結構轉差，即恒指合理低殘，P／E不應太低。指數和P／E同跌，看來較似是跟外圍的周期現象，甚至僅一輪的恐慌現象，多屬短暫。

 

　　按對數通道，反彈抽上20000點還可以的，再上就難了。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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