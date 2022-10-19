深水埗逾百樣本陰性 類鼻疽源頭仍未明 港大揭一戶兩處沾菌

【晴報專訊】深水埗類鼻疽大爆發，惟調查至今仍未找到感染源頭，衞生防護中心採集逾百環境樣本均屬陰性。港大微生物學系講座教授袁國勇團隊則在1名患者家中，發現有2個環境拭子樣本呈陽性，分別涉浴室水龍頭及花瓶內壁，但中心指未有足夠證據顯示感染源是自來水，不排除是病人細菌污染造成。

中心昨亦首披露，8月後白田邨及石硤尾邨有8幢樓宇出現個案，但患者無接觸史。

本港今年已錄29宗類鼻疽個案，當中20人居深水埗。（資料圖片）

本港今年至今錄得29宗類鼻疽個案，涉21男8女，年介42至93歲，當中20人居深水埗。衞生署衞生防護健康促進處高級醫生楊芊芊昨在深水埗區內舉辦健康講座，期間承認今年個案量較高，更首度披露白田邨「個案較多」，單計8至10月已有17名患者來自深水埗，居於16幢大廈，分別於8月8日至10月2日期間發病，大部分有已知長期病，1人入院後始證患糖尿病；當中4名死者均是長期病患，今年累計6人病逝。

初步排除涉食品或產品

翻查資料，中心曾稱接獲醫管局九龍西聯網通報，在8至10月間錄得15宗個案，即深水埗個案現突增2宗，惟總個案數字不變，中心未有解釋，僅補充白田邨有5幢樓、石硤尾邨有3幢均有患者居住。

另初步流行病學調查顯示，患者家居接觸者均無病徵，患者亦無去過相同地點或場所、也無飲用生水，初步排除傳播與食物或產品相關。同時，於深水埗採集的107個環境樣本，包括來自公園及地盤的16個泥土樣本、16幢大廈中採集的90個水樣本和環境拭子樣本、及1個在家居採集的灰燼樣本均呈陰性。

未有證據源於自來水

袁國勇指其團隊採集樣本未發現活病菌，殘留量低。（資料圖片）

但參與調查的港大袁國勇團隊，在個別患者家中採集31個環境樣本後，發現其中一戶中有2個拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌的核酸檢測呈陽性，涉1個浴室水龍頭及1個花瓶內壁樣本。袁國勇向本報指，其團隊採集樣本未發現活病菌，因殘留量低，或病菌已遭食水中的氯殺死有關，亦不排除來自患者、灰塵、或水管有破損的供水系統。

中心則指，據了解港大的核酸檢測敏感度極高，且2個樣本含菌量極低，或屬殘留細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染造成。綜合現時調查，現階段未有證據顯示感染源是自來水，水務署亦未發現過去3個月區內有外來物污染供水系統事故，相關配水庫及食水樣本亦未見異常。

中心重申，因文獻顯示颱風及暴雨後較易出現類鼻疽傳播，不排除近月個案與天氣情況有關。袁亦指，因颱風剛過，暫無足夠證據確認深水埗區爆發源頭，有必要進一步監察類鼻疽傳播情況；中心亦已取更多泥土及水樣本化驗，及審查水務部門紀錄。