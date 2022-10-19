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19/10/2022

XBD首現本地個案 眾多變種毒株襲港

#變種病毒 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】再有多個新變種襲港。本港首現XBD亞系本地個案，涉及1名居觀塘的23歲女子，另有1宗輸入個案；BF.7亦隨3名旅客首度登陸。有專家指，香港早於8月發現全球首例XBD，暫多屬輕症。

 

周四起限聚寬至12人

 

　　另特首李家超指，放寬檢疫後重症及死亡確升，再推「0+0」要審慎。行會昨同意周四起放寬限聚至12人。

 

　　衞生防護中心昨呈報4,954確診，包括388宗輸入，機場陽性率回升至3.27%；多7人死亡，屯院康復大樓爆4人群組；另有31個月大男童危殆，他未打針，發燒2日後，前日入院時抽筋，晚上更昏迷，須插喉，電腦掃瞄證有急性懷死性腦炎，現於兒科深切治療部留醫。

 

31月大男童病危 23歲女染XBD

 

　　經基因分析後，中心證XBD及BF.7變種首度攻港，包括1宗XBD輸入、1宗XBD亞系本地個案、及3宗BF.7輸入個案。當中XBD本地個案涉及1名23歲女子，她住觀塘，已打3針，出現喉嚨痛、頭痛及噁心；另XBB再多35宗輸入，累計90人感染；BQ.1.1亞系亦多2人確診。另台灣指1名本港旅客上月23日入境後，驗出XBB變種。

 

　　港大公共衞生學院教授潘烈文指，XBD為BA.2.75.2和BF.5的混合體，本港在8月已呈報全球首例，隨後美國、荷蘭和印度有零星個案，暫未見其毒性加強。政府專家顧問孔繁毅指，XBD為BA.2的分支，暫以輕症居多。

 

　　美國白宮首席醫療顧問福奇警告，BA.5分支的BQ.1和BQ.1.1或「相當麻煩」，1周間已發展至佔美全國10%病例，尤其BQ.1.1可避開疫苗及自然感染抗體，令2款抗體藥無效，免疫逃逸較BA.5更強。

 

　　特首李家超昨指，「0+3」後國際活動恢復、市民反應佳，認同有正面效果，惟同期輸入病例多1.5倍，重症及死亡病例的7日平均數，較上周多28%和20%，且隨新變種入侵，再放寬須「穩打穩紮」，但強調逐步與世界接軌的方向清晰。行會昨已通過本周四（20日）起，將限聚令上限由現時4人放寬至12人。

 

 

轉載自: 晴報

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