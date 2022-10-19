最快明年第4季 禁食肆派膠餐具 「四電一腦」徵費擬涵蓋乾衣機抽濕機

【晴報專訊】上屆政府提出在2025年推行首階段禁用即棄膠餐具計劃，但被多個環團質疑太遲。環境及生態局向立法會提交文件，建議提早到最快明年第4季實施，以加快「走塑」步伐。

首階段管制主要禁食肆向全部顧客派膠餐具，同時亦不能向堂食客提供膠食物容器。

此外，建議「四電一腦」回收徵費擴大到涵蓋乾衣機及抽濕機，每件徵費125元。

禁用即棄膠餐具計劃分兩階段實施，首階段包括飲管、攪拌棒、膠餐具及膠碟，諮詢文件原建議2025年實施。當局在新一份文件稱，現時市場上大部分的供應商已有相應替代品，價錢亦相差不多，建議提早在條例草案獲立法會通過後的6個月後，即最快明年第4季實施，屆時不得出售或向所有顧客派發，第2階段管制的膠杯及食物容器亦不能向堂食顧客提供。

第2階段全面禁派膠杯及食物容器原本未有時間表，當局指，現時能提供合適替代品的供應商數目相對有限，實施時間取決於替代品是否普及和價錢，現暫定在2025年實施。另其他即棄塑膠產品的首階段管制，包括棉花棒、派對用品、雨傘袋及膠牙籤，亦會提早在明年第4季實施，第2階段則要視乎首階段執行情況，以及相應替代品是否普及再考慮。

有醫療需要可豁免

當局提供3項豁免，包括預先包裝的食品或飲品提供的膠食具或飲管，以及為有醫療需要的顧客提供即棄膠飲管，以至是醫療或懲教等特定處所因醫療或保安需要而提供即棄膠餐具，違者最高可罰款10萬元；另倡設定額罰款制度，對象包括零售商或餐飲業處所負責人，建議罰款水平為2,000元。

針對「四電一腦」受管制電器的生產者責任計劃已在2018年實施，局方稱，考慮業界及公眾意見後，建議擴大計劃範圍，包括更大總容積的電冰箱及洗衣量更多的洗衣機，獨立式乾衣機和抽濕機亦會涵蓋，最快2024年第4季生效。