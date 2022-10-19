  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

19/10/2022

最快明年第4季 禁食肆派膠餐具 「四電一腦」徵費擬涵蓋乾衣機抽濕機

#膠餐具 #乾衣機 #抽濕機 #四電一腦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】上屆政府提出在2025年推行首階段禁用即棄膠餐具計劃，但被多個環團質疑太遲。環境及生態局向立法會提交文件，建議提早到最快明年第4季實施，以加快「走塑」步伐。

 

首階段管制主要禁食肆向全部顧客派膠餐具，同時亦不能向堂食客提供膠食物容器。

 

　　此外，建議「四電一腦」回收徵費擴大到涵蓋乾衣機及抽濕機，每件徵費125元。

 

　　禁用即棄膠餐具計劃分兩階段實施，首階段包括飲管、攪拌棒、膠餐具及膠碟，諮詢文件原建議2025年實施。當局在新一份文件稱，現時市場上大部分的供應商已有相應替代品，價錢亦相差不多，建議提早在條例草案獲立法會通過後的6個月後，即最快明年第4季實施，屆時不得出售或向所有顧客派發，第2階段管制的膠杯及食物容器亦不能向堂食顧客提供。

 

　　第2階段全面禁派膠杯及食物容器原本未有時間表，當局指，現時能提供合適替代品的供應商數目相對有限，實施時間取決於替代品是否普及和價錢，現暫定在2025年實施。另其他即棄塑膠產品的首階段管制，包括棉花棒、派對用品、雨傘袋及膠牙籤，亦會提早在明年第4季實施，第2階段則要視乎首階段執行情況，以及相應替代品是否普及再考慮。

 

有醫療需要可豁免

 

　　當局提供3項豁免，包括預先包裝的食品或飲品提供的膠食具或飲管，以及為有醫療需要的顧客提供即棄膠飲管，以至是醫療或懲教等特定處所因醫療或保安需要而提供即棄膠餐具，違者最高可罰款10萬元；另倡設定額罰款制度，對象包括零售商或餐飲業處所負責人，建議罰款水平為2,000元。

 

 

　　針對「四電一腦」受管制電器的生產者責任計劃已在2018年實施，局方稱，考慮業界及公眾意見後，建議擴大計劃範圍，包括更大總容積的電冰箱及洗衣量更多的洗衣機，獨立式乾衣機和抽濕機亦會涵蓋，最快2024年第4季生效。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#膠餐具 #乾衣機 #抽濕機 #四電一腦

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk