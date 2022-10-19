  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

19/10/2022

無遺囑 政府幫你分身家

#退休 #理財 #遺產 #遺囑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　幾年前我在本欄寫過，人與金錢至少有五種關係，包括賺錢、儲錢、使錢、為錢增值，以及跟人分享金錢。但當我們退休後，已經不用賺錢和儲錢了，也不需太著意去為資產增值，能保住副身家已經很不錯。這個時候，當然只剩自己使錢和跟別人分享金錢了。

 

　　但使錢多少也跟儲錢有關，因為自己使得多，就意味儲起來或留低的便會少；相反，自己使得少，才可以儲起或留低更多（至於是否有可能自己使得多，但又可以留得多？日後會再分享）。

 

　　但今時今日的港人過退休生活，真的豐儉由人。不是嗎？兩蚊就可以周圍去，我認為，由中環去愉景灣是最抵的，因為正價船票要46元，可謂貴絕各種交通工具，但樂悠咭人士（60歲或以上便可申請）只需兩元。

 

　　我有退休朋友特地去愉景灣行山，然後等到下午茶時段就去嘆下午茶。事實上，很多退休人士等都要等到下午茶時段才吃午餐！另外，娛樂方面，樂悠咭人士也只需25元就可以去戲院看早場！

 

　　當然，你也可以揸架Benz（現在興Tesla？）去中環文華酒店食個接近300元的海南雞飯午餐，又或者，下午茶時段去半島High Tea，然後晚上去看場幾百元，甚至過千元門票的演唱會或歌劇。這一切都取決於你有多少身家，以及你想怎樣過你的退休生活。

 

　　但我始終相信，大家不可能在生前把自己副身家用盡吧！最終必定有部分是需要，或想和別人分享的。因此，生前的捐獻，以及身後的遺產分配才是退休人士跟金錢最重要的關係，也是最需要規劃的部分，尤其是資產承傳這部分。

 

　　但到底應該跟誰分享金錢？這個只有你自己才知道！至於遺產策劃的定義，就是如何以最便宜，以及最有效率的方法，將自己死後的財產跟「別人」分享。

 

　　我在別人二字之上加了引號，意思是，這個別人，可能真的不是你心目中的那個人！在某些情況下，你的財產確實有可能分了給你不想分的人！

 

（iStock）

 

　　我在早前本欄的文章中已經提過，萬一你過世時沒有留下遺囑，那麼，你的財富就要根據《無遺囑者遺產條例》的「安排」，按部就班地分予你或你配偶的家人（見附表）。

 

 

　　如果這個不是你所想所願的，就必須立張遺囑，指明你哪部分的身家想留給誰了。最近我也的起心肝，跟太太上律師樓立了張遺囑，因為世事難料，如果給上天殺個措手不及，那你在生的後人就可能很慘了。

 

　　有關立遺囑的情況，以及遺囑優點缺點，下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #遺產 #遺囑

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk