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19/10/2022

8厘才算高息股？！

#理財 #高息股 #定期存款
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，經歷了多年的低息環境，香港終於步入加息周期了。我指的加息，不是指貸款利息，因為最優惠貸款利率至今只加了八分一厘。我指的，是銀行存款利息呢！

 

　　前兩日我跟姊妹Carol飯聚，談到近期的投資環境，大家都感到很無奈，也同意Cash is King，因為全球宏觀經濟都不明朗。但重要的是，今時今日做定期已經頗吸引，個別銀行的一年定存有近4厘息，當然，這必須是新資金！

 

　　因此，大家對股票不感興趣是可以理解的，但我告訴她，現在趁低買收息股也不錯，誰不知，她要求有8厘息的收息股才會考慮。

 

（iStock）

 

　　「為甚麼要博呢？簡簡單單做定期都收4厘息！我知道，細銀行的資金來源主要靠同業市場拆借，現在拆息已很高，因此，她們特別願意以高息吸款。我已經鎖定兩三間銀行，但我不會做一年定期，半年已足夠，因為利息只低少許，但靈活性更大。半年後美國可能還要加息，到時的定存利息有可能會更高。我取消這個戶口，搬錢去另一家銀行，這又是新資金了。」Carol告訴我她的存款策略。

 

　　「哈哈，妳真的是精明消費者，但其實，大銀行的定存息也追得很貼，也是可以考慮的。」

 

　　「我會研究的！」

 

　　「但妳真的不想趁低吸納一些收息股，因為不少收息股的股價都跌了，令到股息率上升。」

 

　　「但我不用冒任何風險都可以收4厘息，買股票還要擔心跌價！除非妳說的收息股有8厘息或以上，否則我不會考慮的。」

 

　　「嗯，妳真的『大貪』，要8厘息才考慮。」

 

　　「這還不止，還要股價夠硬淨，我不期望升，但至少不要跌。有的話妳告訴我吧，但我相信不多吧！」

 

　　「是的，有8厘息的股票真的不多，還要股價硬淨，前兩日我剛做過功課，在藍籌股之中，其實都有6隻選擇呢！」

 

　　「嗯，有6隻這麼多？是哪幾隻？」

 

　　「有中國神華（01088）、中移動（00941）和三桶油，即中石油（00857）、中石化（00386）和中海油（00883）。還有一隻很特別的，那就是東方海外（00316），她的股息率何止8厘，是驚人的50多厘呢！」

 

 

　　「50多厘？真的很嚇人呢！可否詳細講解一下？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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