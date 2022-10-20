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20/10/2022

支持香港樂壇百花齊放 區瑞強開騷傳承經典

#區瑞強
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　　【晴報專訊】早年憑一曲《陌上歸人》成為經典的民歌王子區瑞強（Albert），將在本月尾開騷。Albert回想入行至今，經歷樂壇不同朝代，最難忘15年與美國民歌界殿堂級組合Peter, Paul and Mary成員Peter Yarrow合作，齊齊jam歌享受音樂。現今香港樂壇新人輩出，Albert認為百花齊放實屬好事︰「依家音樂世界比較有娛樂性，我就行傳統玩經典，健康嘅樂壇就係要乜都有。」

 

67歲的Albert熱愛唱歌及做DJ開咪，暫不考慮退下來。

 

　　區瑞強於本月28至30日假灣仔伊館舉行三場《區瑞強45周年友緣再相聚演唱會2022》，廣邀圈中好友，包括米雪、麥潔文、鄭丹瑞、李龍基及鄭子誠等任嘉賓，屆時Albert更與米雪合唱粵曲《劍合釵圓》，絕對是新嘗試。除了一眾經典歌手及DJ好友，Albert亦邀得剛出新歌《馬路英雄》的袁偉豪與太太張寶兒夫妻檔演出，又找來譚嘉儀合唱《陪著你走》。他大讚嘉儀舊曲新唱無得頂，演繹《今宵多珍重》又有另一番味道，果然提攜後輩。

 

Albert在圈中人緣甚廣，邀得老友米雪及李龍基任個唱嘉賓。（FB圖片）

袁偉豪與張寶兒將以夫妻檔合唱情歌，為Albert獻出第一次。（FB圖片）

 

預告即場投票選歌

 

　　提到現時香港樂壇新人輩出，如林家謙、MC張天賦及男團MIRROR等，Albert指不少新星開騷大賣，確實非常厲害。「依家音樂世界同以前唔同，比較重娛樂性，我就行傳統路線玩經典，健康、成熟嘅樂壇就係要乜都有，新人都應該聽多啲唔同類型嘅歌。」回想自己那些年的青蔥歲月，Albert一支結他走天涯，穿梭電視台及各大演出場地，「自己做音樂偏向創作，當年第一次監製自己嘅唱片都一腳踢，做歌手就係咁樣成長，唱咗幾十年當然有自己風格，今次開騷都會加入好多嘢，用自己嘅唱腔去演繹陳百強、關正傑嘅經典金曲。」

 

Albert與Peter Yarrow識英雄重英雄，他回想七年前「兩強相遇」大呼過癮。（網上截圖）

 

　　入行多年，Albert相識滿天下，加上在港台開咪多年，他笑言橫掃不同階層的樂迷︰「由街上嘅掃地姐姐到江湖中人，個個都係我朋友，就算政界人士、大學教授、律師，都會自動自覺買飛嚟睇我演出。」他預告在個唱中會有觀眾即場揀歌環節，「開騷時每位入場觀眾獲派兩支螢光棒，揀A歌就呢隻色，B歌就另一隻色，希望大家玩得開心。」Albert半生推動樂壇，得意之作必定是與Peter, Paul and Mary成員Peter聚頭，「我有45年實戰經驗，90%嘅美國民歌都識唱，民歌界殿堂級組合Peter,Paul & Mary嘅傳奇人物Peter，都曾經嚟香港同我合作。」

 

難忘與民歌界傳奇結緣

 

Albert在99年起主持節目《2000靚歌再重聚》至今，是電台界的長青樹。

 

　　回想15年與Peter的合作，Albert依然歷歷在目。「當時Peter經美國領事館搵香港唱民歌嘅人，輾轉搵到我電話號碼，仲親自打畀我，我以為係騙案。」他年輕時視Peter為超級偶像，收到合作邀請時絕對是受寵若驚。「佢作咗一首歌宣揚反欺凌，想搵識唱民歌嘅華人唱中文版，之後佢仲做埋我演唱會嘉賓，感覺好似去到曼聯同C朗拿度踢波一樣咁有意義，呢個緣份真係好難得。」Albert表示Peter當時亦亮相他的港台節目《2000靚歌再重聚》，齊齊唱足三小時，「佢當咗我係徒弟一樣，我哋之前無傾唱乜，好隨意，有時會互相幫對方和音，係一次千載難逢嘅經歷。」不過，現時身在美國的Peter已經80多歲，身體狀況亦大不如前，未知他們何時有緣再重聚。

 

轉載自: 晴報

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