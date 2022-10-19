天蠍日食！或會引爆債務危機？個人、職場、國際關係都有機會決裂？

2022年有四次的日／月食，都是在金牛或天蠍座。5月時有一組，接下來會有另一組，分別是在10月25日的天蠍日食，以及11月8日的金牛座月食。根據天文台的資料，10月的日食香港不可見，但11月的月食則可觀察到。

除了天文觀察以外，我們還是可以從占星的角度，去了解日月食星盤中的星象。

日月食在占星當中為何那麼重要？因為那是每半年一次的「宇宙大洗牌」，帶來一些清洗、轉變，而且是預料不到的事情。就算你計劃得再周詳，也有機會出現變卦。

太陽和月亮，是兩盞「明燈」，日月食，就是太陽和月亮「被吃掉」，意象上就像兩盞燈突然被關掉，帶來一段時間的黑暗，也讓人恐懼。

那這次的天蠍-金牛的日月食，跟甚麼有關？這一條星座軸線，對應財務、資源。這次先談天蠍座的日食，或會引發一些危機，特別是債務、大眾共享的資源方面，會出現一些「破壞」、「摧毀」。近日環球經濟出現各種危機，股市、債券、外匯都像隨時會被引爆的炸彈一樣，可要特別留意。

至於個人層面，也是需要檢討自己的債務，是否需要重整？又或是你借了錢給別人，可能也要看看會否變成無底深潭？如果被人情緒勒索（非常的天蠍），例如像電視劇戲碼那樣「你唔借錢畀我，我就死路一條，你係咪想我死」，這種情況下，你會怎樣處理？還有跟別人合作做生意的，也要看看是否數目分明，枱底下會否有一些「看不見」的問題？

天蠍也是跟「分離」有關，像以上所說的，如果跟別人在金錢關係上出現了紛爭、問題，也可能導致彼此的關係出現裂痕，甚至破裂。而今次的日食，亦跟金星緊密合相，情感關係亦是焦點。如果跟某某本來就有一些心病，一直都沒有正視，這次日食可能將之帶出來，不能再掩飾，不單要面對當中的問題，還有自己內心的陰影、妒忌心、佔有慾。

當然，日月食的影響是比較在大眾、社會層面，所以這種「關係的決裂」、「紛爭」可能會在公司、企業中發生，由辦公室鬥爭，到企業巨大人事或架構的變動； 甚至延伸至國際關係，地緣衝突或再被催化。