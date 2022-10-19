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19/10/2022

【FOCUS】施政報告顯新風格　深層次矛盾仍待解

#公屋 #深層次矛盾 #李家超 #施政報告 #北部都會區
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　　一邊是「深層次矛盾」陳年疴疾亟待破解，另一邊是「人才爭奪戰」全球新常態勢不可擋，高舉「以結果為目標」大旗的特首李家超，周三(19日)發表的首份施政報告，可謂香港回歸25年以來最關鍵、最具挑戰的政策藍圖規劃。

 

全力推進北部都會區新引擎

 

　　翻開綠色封面，2022年施政報告分為九部分：一，前言：同開新篇；二，築牢安全根基，堅守一國之本，發揮兩制之利；三，著力提高治理水平；四，不斷增強發展動能；五，切實排解民生憂難；六，共同維護和諧穩定；七，青年興，則香港興；八，共同抗疫，說好香港故事，實現新飛躍；九，結語。

 

　　對於上任特首林鄭月娥的臨別巨作－－「北部都會區」發展策略，李家超明確本屆政府將全力推進此一驅動香港再創高峰的新引擎。根據規劃，北部都會區將以「國際創科新城」為主題，西邊(洪水橋/厦村)核心商業區，輻射深圳以至大灣區；中部(新田科技城)與深圳創科產業集中地產生協同效應；東邊則供發展康樂和旅遊。

 

 

　　他並揭盅六大重點運輸基建項目構想，包括北都公路、沙田繞道、將軍澳─油塘隧道、港深西部鐵路、中鐵線(元朗錦田連接九龍塘)、將軍澳線南延線。

 

推簡約公屋，輪候即時封頂

 

　　至於焦點話題土地房屋，繼上屆政府提出提供2萬個過渡房屋單位後，李家超最新稱，推出以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成的「簡約公屋」，計5年內約3萬個單位；並首次明確，輪候公屋時間即時「封頂」，冀在2026/27年度降至約四年半。

 

　　此外，新建單位面積「封底」，2026/27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米；放寬強拍門檻，樓齡50年以上業權由八成降至七成。

 

　　眼見二手樓價指數已較高位回落12%，首三季新房銷量創下8年同期新低，銀主盤存量錄13年新高，施政報告未如市場傳言全面放寬非本港居民支付15%買家印花稅，而是「局部」撤辣，即合資格外來人才可在居港7年後獲退還首置已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。

 

專注搶高端人才、重點企業

 

　　面對大流行令全球人才爭奪戰進入關鍵轉折點，城市、企業想超越新周期，最寶貴的不再是金融資產，而是人才以及他們的腦中的創造力，施政報告宣布推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，取消「優秀人才入境計劃」年度配額，放寬「輸入內地人才計劃」等。

 

　　至於「搶企業」，就將成立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業；同時，從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

 

格局大破大立仍只金色暢想

 

　　總而言之，今次施政報告無論是就指定項目訂立約110個不同指標，還是明確提出輪候公屋時間在2026/27年度降至約四年半，都大有新特首「以結果為目標」的新風格。不過，二十大報告涉港部分「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」言猶在耳，發展經濟、改善民生之路會如何大破大立，似乎仍只停留在政府一廂情願的金色暢想。

 

 

　　敞開大門，是否能真正吸引長線投資？慷慨資助，是否能真正惠及創業有心人？巨額基建，是否能真正創造遞增效益？當公屋輪候時間4年後仍長達約四年半，香港人能否真正看到綠色封面中的希望？

 

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