一年四季都是蟹季！去蟹專門店吃IG-able蟹粉飛天鞦韆、松葉蟹春卷「雪茄」、特濃蟹粉蟹肉拌拉麵

又到蟹季，大家都話等了大閘蟹很久，大家都話一定要大吃蟹宴，但其實食蟹的事情，一年365日都可以，只差在閣下有沒有去留意啫……

K11 Musea四樓有間店舖，看其門面像夜場或酒吧，進入看看，發覺室內光線偏暗，同時置有各式迷幻霓虹燈光，面積也比較小，大概不足廿席，充滿著私竇Feel，究竟是甚麼地方來的？

原來，是主理中式蟹類菜式的店，英文店名是 Sexy Crab，中文店名卻不是「性感蟹」，原來是上三兩。

據說是幕後人士曾在上海去過一間類似的店舖，非常喜歡，決定在香港開設。當然，幕後人士顯然也是愛吃蟹。

食蟹一向算是比較高消費的餐飲項目，Sexy Crab上三兩以「時尚小店」的路線，提供價錢較為相宜的蟹菜，都算是有點瞄頭。開業都好一陣子，捱過了疫情期，來到了今年蟹季，可見背後水喉不細，但都希望今年生意變得更美好啦。

門面設計，像夜場格局，真的看不出是一間吃中式蟹類菜式的食肆。

餐牌很簡單，選擇亦不算多，真的只集中做好蟹類菜式，但也有齊冷盤、熱食、麵類和甜品。

三兩蟹粉薈加話梅花雕，只是$568，足夠兩個人Happy Hour享用，不算昂貴。

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