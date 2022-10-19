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19/10/2022

慳家一族注意！中電推新「CP認證」，幫你揀節能家電！即睇8大高性價比慳電洗衣機、雪櫃、冷氣

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Text: Christy Yiu

　　平日買家電，除了格價，慳電一族亦會留意「能源效益標籤」，慳得就慳！最近中電網購平台「度度賞Domeo」就推出了「CP認證」標籤，幫大家挑選節能又性價比高的家電！即睇以下詳情！

 

　　根據中電資料，「CP認證」兼顧電力耗量及產品售價，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本；現時獲「CP認證」的家電包括洗衣機、雪櫃、冷氣機等，大家可配合自己的budget，揀出CP值最高的產品！

 

中電資料「CP認證」標籤參考圖示

（圖片來源：中電）

 

　　如何才知道產品是否獲「CP認證」？很簡單！只要上「度度賞Domeo」網店的「CP認證」專頁，即可一次過睇晒獲認證的產品；如果想按家電分類查看，便要留意產品右下方是否有的「CP認證」的icon。要留意的是，現時產品的「CP認證」數據暫時未能在「度度賞Domeo」網店查看，想知詳情的大家便要去中電客戶服務中心了解啦！

 

註：「 5年總成本」計算方程式：電器產品售價 + 5年電費成本（年度電力耗量^ x 平均電價目x 5年）

 

即睇中電推介「CP認證」精選產品

 

洗衣機類

 

三星 WA60M4000SG／SH 頂揭式洗衣機 低排水位 6kg（淺灰色）

原價 $2,690｜優惠價 $1,971

（度度賞Domeo網店截圖）

ZANUSSI 金章 ZWY61024SI上置式洗衣機 （6公斤, 1000轉／分鐘）

原價 $5,298｜優惠價 $4,220

（度度賞Domeo網店截圖）

Toshiba 東芝 TWDBK90S2H 前置式變頻洗衣乾衣機 （8公斤, 1200 轉／分鐘)）

原價 $5,980｜優惠價 $4,264

（度度賞Domeo網店截圖）

 

雪櫃類

 

SAMSUNG三星 RT29K5030S9／SH 雙門雪櫃 300L（精鑄不鏽鋼）

原價 $4,380｜優惠價 $3,446

（度度賞Domeo網店截圖）

ZANUSSI 金章 ZTB2600AB 251L 上置冰箱雙門無霜雪櫃

原價 $4,090｜優惠價 $3,290

（度度賞Domeo網店截圖）

 

冷氣機類

 

Midea 美的 MS-09CRFB  1匹 遙控變頻淨冷分體式冷氣機（不包安裝）

原價 $5,179｜優惠價 $2,582

（度度賞Domeo網店截圖）

White-Westinghouse WWN07CRA-D3 3／4 匹 窗口式冷氣機連遙控（不包安裝）

原價 $4,180｜優惠價 $2,238

（度度賞Domeo網店截圖）

Rasonic 樂信 RSRE12UK 1.5 匹 變頻掛牆式冷暖分體式冷氣機（不包安裝）

原價 $7,580｜優惠價 $5,802

（度度賞Domeo網店截圖）

 

詳情：按此

 

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