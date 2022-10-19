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19/10/2022

2022《金融時報》全球EMBA排行榜｜科大凱洛格EMBA課程11度膺「全球第一」！畢業生年薪高達500萬？中大課程跌咁多位？（附完整排名）

#打工仔 #職場 #香港科技大學 #EMBA #全球EMBA課程排名 #金融時報 #KH EMBA #香港大學 #Financial Times #香港中文大學 #行政人員工商管理碩士 #進修
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　想事業更上一層樓，很多打工仔都會選擇進修，譬如拿一個EMBA（行政人員工商管理碩士）學位！然而EMBA課程選擇眾多，為了讓學費和時間都花得物有所值，絕對要小心謹慎地挑選課程！英國《金融時報》（Financial Times）日前公布最新全球EMBA課程排名，排名按畢業生薪酬、就讀課程前後的薪金上升比率、目標實現度和學術研究質量等10多個指標評分。如果大家有意修選EMBA課程，不妨用作參考！

 

（圖源：unsplash）

 

　　據英國《金融時報》公布最新全球EMBA課程排名，今年有多個香港有份開辦的課程上榜，其中由香港科技大學和美國西北大學凱洛格管理學院合辦的「凱洛格─科大行政人員工商管理碩士課程」（KH EMBA）去年失落榜首，但今年已重返第一，更第11度榮膺全球之冠！值得注意的是，KH EMBA畢業生年薪高達584,197美元（約459萬港元），為所有課程中最高！

 

（截圖自《金融時報》網頁）

 

　　至於由香港大學與復旦大學合辦的IMBA課程（HKU-Fudan MBA（International）），則由去年的32位急升14位，排全球第18位，首次躋身全球前20名！據《金融時報》資料，畢業生年薪為274,175美元（約215萬港元），薪酬增長達115%！香港中文大學獨辦的EMBA課程則排第24位，較去年下跌5名，但畢業生年薪比前者高，有296,530美元（約233萬港元）！

 

即睇《金融時報》2022年EMBA課程TOP 10！

School（Programme name）／Location／Salary today（US$）

 

1.    Kellogg／HKUST Business School（Kellogg-HKUST EMBA）Hong Kong／$584,197

2.    Ceibs（Ceibs Global EMBA）／China／Switzerland／Ghana／$519,782

3.    Tsinghua University／Insead（Tsinghua-Insead EMBA）／China／Singapore／France／UAE／$399,462

4.    HEC Paris（HEC Paris International EMBA）／France／Qatar／$342,273

5.    ESCP Business School（EMBA）／France／Germany／Italy／Lebanon／Poland／Spain／UK／$311,444

6.    Trium：HEC Paris／LSE／NYU：Stern（Trium Global EMBA）／France／US／UK／China／$384,089

7.    MIT: Sloan（MIT EMBA）／US／$395,427

8.    University of Chicago：Booth（EMBA）／US／UK／Hong Kong／$326,046

9.    Washington University：Olin（Washington University-Fudan EMBA）／China／$398,893

10.   Iese Business School（Global EMBA）／Spain／US／$350,394

 

即到英國《金融時報》睇完整排名榜（按此）！

 

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