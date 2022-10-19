Apple新品突襲｜iPad Pro 2022 搭載M2晶片、加入Apple Pencil懸浮功能！4色iPad 10升級10.9吋屏幕變「平價版」iPad Air？一文睇晒規格／顏色／售價／發售日期

Apple昨晚突襲發表新品！原以為會在Apple秋季發布會出現的iPad Pro、第10代Apple iPad終於登場啦！想知兩款新品的特色、規格、售價、預訂／發售日期？值唔值得入手？即睇！

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（圖源：Apple網頁）

【Apple新品突襲】iPad Pro（ 2022 ）：配備M2晶片、推Apple Pencil懸浮功能！

2022年最新款的iPad Pro配備M2晶片，備有8核心CPU，高效核心及節能核心大大提升，運行速度比去年搭載的M1晶片快15%；同時亦配備10核心GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達35%！M2的強勁效能亦延伸至全新媒體引擎及影像訊號處理器，配合先進的相機，支援ProRes錄影，影像格式最高可達4K／30fps！這意味著：只要一部iPad Pro，便可即場完成拍攝、編輯及發布電影級影片！

（圖源：Apple網頁）

更令人驚喜的是，M2版iPad Pro支援Apple Pencil的「懸浮」感應，可以偵測到12mm遠的Apple Pencil，方便大家在標示記號前先行預覽，亦可更精準地進行素描或繪畫！

當Apple Pencil懸浮在顯示器上方，螢幕可偵測由筆尖發出的電磁訊號，高至12毫米距離。

（圖源：Apple網頁）

至於鏡頭部分，iPad Pro的超廣角相機具備 1200 萬像素感應器及122°視角，最適合影相拍片，放上社交媒體；或進行 FaceTime 通話，以及盡用人物置中功能；拍張人像模式自拍照，一樣出色！

其他規格方面，基本上與前代一致，採用圓角金屬邊框、垂直切邊的設計，屏幕尺寸亦維持了11吋和12.9吋兩個版本。兩個版本均提供銀色和太空灰兩色，具備128GB、256GB、512GB、1TB和2TB等配置可供選擇，並分為Wifi與Wi-Fi +行動網路兩種機型。

將於10 月24日推出iPadOS 16更帶來「幕前管理」模式，可在螢幕同時運行最多8個 app，視窗既可重疊顯示，又可調節大小，方便大家同時在iPad顯示器及獨立的外置顯示器工作，將多功處理帶到全新層次。

（圖源：Apple網頁）

iPad Pro（ 2022 ）

售價︰［Wi-Fi］（11吋）$6,499起／（12.9吋）$8,899起

預售日期：10月18日起接受訂購

發售日期︰10月26日

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