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20/10/2022

專才居港7年退置業印花稅 寬多個輸入人才計劃 學者：吸引力不大

#施政報告 #人才計劃 #額外印花稅 #搶人才 #高端人才通行證計劃
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　　【晴報專訊】本港過去2年流失14萬勞動力，施政報告推出多項措施「搶人才」及「搶企業」，合資格者置業後居港滿7年，可就首個物業申請退還額外印花稅；另又放寬多項輸入人才計劃，並分別成立「招商引才專組」和「人才服務窗口」，負責主動出擊「搶人」及提供一站式支援。

 

合資格人才若即日起置業，居港七年及取得永居民身份後，可申請退還買家印花稅及新住宅印花稅。

 

　　科企及學者均認為，單靠退稅難以吸引人才，建議考慮提供房屋津貼，亦期望能協助做好教育配套。

 

　　施政報告表明更進取吸納外來人才，其中通過指定輸入人才計劃來港的合資格人才，若即日起置業，可在居港七年及取得永久居民身份後，申請退還就購入的首個住宅物業繳納的買家印花稅及新住宅印花稅。特首李家超強調，不想引起炒賣，推高樓價。消息透露，外來人才可「樓換樓」，亦可持有超過一個物業，但只能一個單位退稅；一約多伙購買多個住宅則不會獲退稅，政府冀明年首季修例，有關申請要在法例生效後或居港滿7年後的6個月內提出。

 

　　消息稱，印花稅退稅是挽留人才，料不會刺激短期交投。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，措施長遠有助吸引資金流入樓市，但短期刺激作用有限，維持全年樓價跌約1成預測。

 

　　報告又建議，放寬多個輸入人才計劃安排，其中「科技人才入境計劃」不必再同時增聘本地僱員，聘指定專才亦毋須再先證明本地招聘困難。政府又會成立引進「重點企業辦公室」，指導內地辦及海外經貿辦設立的「招商引才專組」，主動積極游說企業和人才來港，「人才服務窗口」會為人才提供一站式支援。消息指，逾6成流失人才為高技術水平，承認流失速度前所未見。

 

科企倡效法深圳 提供房屋津貼

 

　　相達生物科技董事長招彥燾稱，其公司自創立以來一直需要研發人才，但相關大學畢業生留港搵工難，一般只能從事基礎研究甚至轉行，而以往就算「明知請唔到」都要先登報請人以作證明，相信新安排有助加快聘請外來人才，又指防疫措施影響來港意慾，但料明年有改善。

 

　　生產電子產品和開發芯片的博勝集團，其創辦人及行政總裁潘智豪亦指，外來人才未必即時考慮置業，公司提供房屋津貼或宿舍更吸引及挽留人才，建議港府仿效深圳，考慮補貼企業薪酬或提供房津。他稱，本港有多間國際學校及5間世界百強大學，應能吸引人才，冀當局把握相關優勢，助來港人才安頓子女。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，居港滿7年才獲退稅，吸引力不大，加上本港負面新聞多，例如近年政府管治質素問題，人才或有疑慮。

 

高端人才通行證 最快明年首季引入

 

年薪達250萬元或以上，畢業於全球百大的專才可獲2年通行證。

 

　　報告又建議，推「高端人才通行證計劃」，過去一年年薪達港幣250萬元或以上人士，加上畢業於全球百強大學及過去5年內累積3年或以上工作經驗人士，可獲2年通行證來港，不設限額；未符經驗要求但近5年內畢業的百強大學畢業生，亦可獲通行證，每年上限1萬人。消息稱，計劃料12月推行，最快明年首季引入，申請者毋須先找到工作才入境，之後可續期獲3年簽證。

 

　　招彥燾稱，通行證不必先搵工再來港，做法比新加坡更進取及誠懇，「以前係（海外人才）唔嚟就算，而家係『唔買都嚟睇下』」。

 

 

轉載自: 晴報

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