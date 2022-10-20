長者醫療券加碼至$2500 准夫妻共用 可買助聽器

【晴報專訊】施政報告提出，長者醫療券將允許夫妻共用，且可用於買助聽器、見營養師等，明年起金額亦加碼至2,500元；另高血壓或糖尿病等高危人士，明年起可獲轉介至私營醫療系統跟進，由政府資助一半費用。

醫療券明年加碼至2,500元，當長者使用至少1,000元於預防及健康管理範圍，戶口便會自動加500元。

特首李家超指，醫療體制會轉向「重預防」，推廣「一人一家庭醫生」理念；而社區照顧券、照顧者津貼亦將恒常化，明年更會放寬院舍輸入照顧員比例。

報告指，明年起未來3年的長者醫療券將由2,000元增至2,500元，當長者使用至少1,000元於預防及健康管理範圍，消息指包括身體檢查及慢性病管理，戶口便會自動加500元，而涉額外6億元開支；且將允許夫婦共用，可用於買助聽器、或見聽力學家、營養師、臨床心理學家及言語治療師等；另擬允大灣區港人用醫療券付內地醫療保險費。

高血壓糖尿高風險者 半價睇私家

地區康健中心明年第四季前，會替會員作14萬次健康風險評估。（資料圖片）

港府亦擬設基層醫療健康管理局，統籌及管理公私營基層醫療。消息指，估算2039年將有300萬人因慢性病公院求診，故擬在2024年成立新局。而地區康健中心明年第四季前，會替會員作14萬次健康風險評估，明年推「慢性疾病共同治理先導計劃」時，會識別高血壓或糖尿病高風險市民，轉介至家庭醫生及專職醫護團隊，一半檢查及治療費由政府資助，為期3年。

另資助安老宿位在2027年底前增至6,200個，日間護理名額增至900個，勞福局明年會放寬輸入護理員比例及精簡審批。低入家庭照顧者津貼明年10月恒常化，每月增至3,000元；長者社區照顧券明年第3季起恒常化，料3年內1.2萬人受惠。

參照國家藥監局 內地註冊藥可「過河」

公院內科專科門診穩定新症輪候時間在下年度目標減20%，明年首季在2小時內完成診症及取藥；資助中醫藥門診名額亦增至80萬個。消息指正研究將公院專科門診中的穩定慢性病人，下放至普通科門診。

政府亦倡參照國家藥監局等註冊，讓內地及其他地區註冊藥可「過河」，更易在港註冊及銷售，讓本地註冊藥及儀器在大灣區使用。消息指，每種藥物均須通過2國家審批制度才可入港，下月會將內地、巴西、韓國及新加坡納入系統，但無針對特定藥物。