劉愷威被爆有第二春？ 劉丹︰要過孫女一關

【晴報專訊】劉丹（丹爺）與一眾《愛•回家之開心速遞》演員，昨日出席萬聖節宣傳活動。對於兒子劉愷威被傳與內地已婚女星尤靖茹拖手散步，丹爺坦言希望兒子有伴照顧，但女方一定要跟孫女「小糯米」合得來，他才會接受。

劉丹表示從不過問兒子的戀情。

《愛•回家》眾演員昨日以搞怪造型亮相，適逢今日是羅樂林74歲生日，劇組送上生日蛋糕慶祝。劉丹提到兒子劉愷威近日被拍得跟女子拖手，有傳女方是內地女星尤靖茹，丹爺說：「佢都已經否認咗啦，都咁大個仔，感情由得佢自由發展，我理唔到咁多。（希望兒子有伴？）當然想有人照顧佢，但唔會過問佢點發展，佢以前有女友會同我講，但今次無，即唔係真。」

劉愷威（資料圖片）

丹爺笑言兒子女友不用給他過目，唯一要求對方跟孫女「小糯米」合得來，「如果有女友，一定要同孫女夾得嚟！我從來唔擔心，佢好理智，會識得選擇。（贊成兒子再婚？）佢再婚我有咩理由反對？但無得勉強，最緊要佢開心，見到仔女開心，我仲開心。」

林凱恩否認扭計唔續約

林凱恩不想局限演少女角色。

另外，在《愛•回家》飾演Bonnie的林凱恩被指扭計不續約，故被流放到《流行都市》，她昨日否認道︰「大家仲喺電視上見到我，暫時仲未消失。我一路有拍《愛•回家》，只係兼顧試下其他嘢。（扭計不續約？）無，我同公司有傾合作，未咁快約滿，好開心公司畀唔同工作我，我同蔥頭（丘梓謙）條線又可以繼續寫落去。」對於被調到下午節目，有網民戥她不值，她說：「Bonnie唔可以成日都係小朋友，或者做人個女，要感受下大人世界。」

呂慧儀吻賀壽星羅樂林。