狂飲咖啡提神？小心咖啡因超標、成癮，仲會精神焦慮、失眠！日飲上限幾多杯？

咖啡或茶有提神作用，部分打工仔甚至視之為精神食糧，每日飲幾杯，但有營養師提醒，一般人每日不應攝取超過400毫克咖啡因，即約4杯250毫升咖啡，否則或導致精神焦慮、腹瀉、心跳及失眠等問題，更可能導致成癮，建議可飲花茶、綠茶等替代，並改變飲食習慣以減少對咖啡因的倚賴。

營養師吳耀芬

香港營養師學會認可營養師吳耀芬指，咖啡因是一種名為「甲基黃嘌呤」的化學物質，屬於一種中樞神經興奮劑，天然存在於咖啡豆、茶葉和可可豆等植物中，除了提神亦能利尿；惟根據歐洲食品安全局指引，一般健康成年人每日不應攝取多於400毫克咖啡因，即大約4杯250毫升的咖啡。

咖啡因可上癮 停飲或致頭痛

她指，一般人如攝取過量咖啡因，會令中樞神經受到過分刺激，導致長期處於興奮狀態，更可能有精神焦慮、腹瀉、心跳及失眠等副作用，其利尿特性亦有機會令身體流失過多水份而致脫水。另因咖啡因可致成癮，如停飲含咖啡因飲品後，可能會出現頭痛、頭暈和提不起勁情況。

吳續說，除了咖啡外，茶、可樂、奶茶、提神飲料和朱古力等均含咖啡因，建議想擺脫倚賴咖啡因者，可轉飲或食用咖啡因含量較低的食品飲品，如綠茶，亦可飲茉莉花茶或薄荷茶等花茶代替，因清新的花茶香亦能提神醒腦。

其他飲食方面，她建議可選擇較高纖的五穀類如糙米飯、全麥等食物，配上蔬菜及水果，因膳食纖維有助穩定血糖水平，避免因血糖驟升驟降導致疲倦，而牛奶含豐富蛋白質和色胺酸，可刺激大腦，令思緒更清晰。另外，缺乏維他命B雜也會易感疲累和集中力下降，而全麥類、綠葉蔬菜、新鮮肉類、雞蛋或果仁等均是不錯選擇。