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20/10/2022

施政報告中的「魔鬼」細節

#長遠房屋策略 #施政迴響 #房屋政策 #房屋問題 #簡約公屋 #土地供應
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 　　房屋問題，新一屆政府施政重中之重。特首李家超第一份施政報告，表面看仍沒有扣人心弦的大動作，但「魔鬼」正在細節中⋯⋯

 

　　政府著眼點在提量、提速、提效、提質，先推高頭5年公營房屋供應量，縮短公屋輪候時間；繼而多管齊下提量、提速、提效，增加土地儲備。

 

　　根據《長遠房屋策略》推算，未來10年公營房屋需求是30萬1千個單位，現時已找到足夠土地，可興建單位更多至36萬個。只可惜落成量分布不均，頭5年，即2023-2028年只有約1/3單位落成，約10萬個；另外2/3單位，約20萬個要等到第二個5年，即2028-2033年落成。

 

　　未來5年只有10萬個公營房屋單位供應，怎樣看也不及格！

 

　　為了盡快解決公營房屋單位供應不足情況，政府算是有創意。利用短期內未有發展計劃政府和私人土地，以簡約設計和「組裝合成」方法，快速建造「簡約公屋」。在5年內興建約3萬個單位，給那些已輪候傳統公屋3年或以上人士申請入住，算是提早上「樓」。而入住人士可繼續保留輪候傳統公屋位置，之後遷入傳統公屋。

 

　　加上之前和民間協作，已規劃約2萬個過渡性房屋單位，合共約5萬個單位，令未來5年整體公營房屋建屋量，由原先約10萬個，增至約15萬8千個單位。這做法理論上並不能真正縮短輪候公屋時間，卻可即時改變部份人居住環境惡劣情況。

 

　　政府亦可利用此5年時間，為造地程序拆牆鬆綁，將「生地」變可建屋「熟地」時間縮短約1/3至一半。

 

　　至於私營房屋供應則仍然以《長遠房屋策略》推算為目標，未來10年需求12萬9千個單位。在未來5年先準備約7萬2千個私營房屋單位土地，透過賣地和鐵路物業發展而推出市場。若加上市區重建局及私人發展項目，整體供應將多於估算需求。

 

　　興建約3萬個「簡約公屋」單位，雖是破格之舉，也只是權宜之計。解決香港房屋問題，最重要的增加土地儲備。

 

（Tony攝）

 

　　如何增加土地儲備呢？發展綠化地帶和棕地，全力推行「北部都會區」計劃，繼續「明日大嶼」填海，均可增加土地供應。根據《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》最終報告，未來30年（2019至2048年）整體土地供應將達7000多公頃，比需求的6000多公頃，超出1000多公頃。

 

　　特首在施政報告中指，增加土地儲備，是為了重奪供應主導權。「重奪」兩個字，可說正中要害。

 

　　未來30年，整體土地供應將達7000多公頃，比需求多出1000多公頃；就不用怕地產利益集團長期囤地，並有意壓低建屋速度，減少私營房屋供應量，令樓價上升，小市民上樓難，怨氣沖天，從而遷怒政府，造成社會不穩。

 

　　施政報告中的「魔鬼」細節，就是增加土地儲備，「重奪」供應主導權。政府「重奪」供應主導權，於地產利益集團言，是魔鬼；於普羅市民言，卻是天使。

 

 

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