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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/10/2022

47歲仍狀態大勇？林志玲首次自導自演滴雞精廣告，獲網民大讚逆齡生長

#數碼營銷 #台灣 #林志玲 #台灣第一美女 #日本 #EXILE #放浪兄弟 #Akira #田原香 #滴雞精 #廣告 #Sunshine
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　早前專欄提及大S老公具俊曄被稱為「國民姐夫」，原來台灣女星林志玲的日籍丈夫也曾一度被譽為「國民姐夫」，但自從具俊曄與大S結婚後，「國民姐夫」地位被具俊曄取而代之。

 

　　林志玲在出席活動中，被問到另一半的稱號被搶時，她氣定神閒地回應：「只要我老公不會被搶走就好了！」，引起滿堂大笑。

 

　　林志玲樣子清麗脫俗，身材高挑性感，聲線甜美迷人，被譽為「台灣第一美女」，是不少人心目中的女神。2019年林志玲與小她七歲的日本EXILE「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，今年誕下一子，生活幸福美滿。

 

　　去年她首次自導自演為「田原香」滴雞精拍攝廣告，在片中她穿上牛仔褲，大跳熱舞，活力十足，宣傳片更採用另一半所屬組合EXILE充滿動感的《Sunshine》作為主題曲。廣告推出後，不少網民大讚林志玲逆齡生長，狀態大勇，活潑可人。

 

 

　　過往曾經有不少廣告導演去拍電影，或者電影導演去拍廣告，但成功例子不多。林志玲首次執導的廣告，你又給多少分呢？

 

「田原香」滴雞精廣告片：

 

 

 

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