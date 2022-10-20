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20/10/2022

火鍋2022 | 天氣轉涼打邊爐！6間新登場注目火鍋店推介：懷舊主題雞煲／親民價名店麻辣鍋／日本鍋放題任食8款和牛／台灣超人氣過江龍／私房養生鍋

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Text: Yan Chung

　　終於告別三十幾度天氣，開始涼浸浸，係時候打邊爐！ 過去兩年，即使食肆禁晚市、限人數，仍無阻香港人對火鍋的熱情。不斷有新火鍋店開幕之餘，類型更加百花齊放，亦愈來愈講究。火鍋雞煲店大玩七、八十年代懷舊主題裝修、台灣和日本繼續有過江龍駐港、麻辣湯底名店改走親民路線，打卡火鍋店新舖加倍浮誇，更有亞洲風情火鍋店請來DJ駐場。打邊爐，不再是烚吓烚吓咁簡單，更是象徵了香港人追求精彩的生活態度！今個星期即刻想去打邊爐？即刻睇下近期最有特色火鍋店推介！

 

【火鍋2022 | 新登場注目火鍋店】1.打卡打到手軟！七、八十年代懷舊主題！本地三黃手工雞煲——龍鳳呈祥雞煲火鍋

 

　　踏入龍鳳呈祥雞煲火鍋，簡直以為時光倒流，令人回想起兒時跟阿爸阿媽去飲的情景。最搶眼，便是酒家擺酒必備的金色大龍鳳，配上紅布背景及「xx聯婚」字句，充滿囍慶氣氛。另外，店內有霓虹燈裝飾，寫上「煙酒不足、睡眠過多」等玩味字句。餐廳牆身貼上仿紙皮石牆紙、鄧麗君、張國榮海報，亦擺設了乒乓波枱、足球機、懷舊電話和留聲機等，圓桌上還有昔日家居採用的熱水壺和公雞碗等，一切像回到香港的七、八十年代，打卡打到手軟。

 

一入門口便看見昔日酒家擺酒的經典布景，紅布加上一對大龍鳳。客人還可以在紅布上貼上聯婚姓氏，扮吓新人或者老爺奶奶。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

場內有大量打卡位，懷舊汽水機、霓虹燈，好像七、八年代博物館一樣。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

龍鳳呈祥雞煲火鍋還設有多個包廂，裝修設計重現大牌檔風味。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

　　顧名思義，龍鳳呈祥主打雞煲火鍋。店內火鍋湯底大部分以本地三黃雞炮製，最受歡迎有招牌無骨鳳翼釀雞煲、秘製鹹蛋黃醬雞煲，還有期間限定的秘製榴槤雞煲。無骨鳳翼釀雞煲與裝修主題一樣向香港酒家經典致敬，無骨雞翼靈感來自幾近失傳的酒家菜——龍穿鳳翼，以人手將雞翼慢慢起骨，並釀入甘筍絲、西芹絲及墨魚滑，講求手工。而秘製榴槤雞煲亦吃得出餐廳落足真材實料，半隻雞也跟三粒榴槤肉，更加入秘製榴槤醬，果香甜郁。食過雞煲，便可選擇加入雞湯、豬骨湯或番茄湯打邊爐。

 

秘製榴槤雞煲$238／半隻雞，採用泰國金枕頭榴槤肉和榴槤殼白肉等製成榴槤醬，再加入新鮮榴槤於雞煲內，將果王香氣與三黃雞鮮味混然一鍋，甜香帶清，味道平衡。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

招牌無骨鳳翼釀雞煲$278來自昔日酒家的手工菜，雞翼去骨後釀入甘筍絲、西芹絲及墨魚滑，加入帶有甜香沙茶風味的雞煲醬，惹味非常。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

連盛載蔬菜的器皿也十分懷舊，蘿蔔也切成心形，配襯囍慶布置，十分細心。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）

 

　　至於火鍋配料也大路也有刁鑽，除了花雕浸牛肉、A4和牛後腿肉、牛舌片和牛胸尖之外，還有大廚每日到街市選購的新鮮魚卜。打完邊爐，還有免費現場即製棉花糖，以甜蜜蜜踢走熱氣。

 

龍鳳呈祥雞煲火鍋

地址：尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈2樓（入口於金馬倫道）

電話：2819 8881

營業時間：星期一至日 12nn-12mn

 

下一頁：性價比高！親民版麻神！$288位抵食火鍋套餐

 

 

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