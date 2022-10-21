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21/10/2022

流失大勁搶人 企業預告明年加薪3.6% 工程IT大學生起薪逾1.8萬

#勞動人口 #搶人才 #加薪
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　　【晴報專訊】本港流失14萬勞動人口，促使企業積極加薪留人。有調查指港企今年平均加薪3.5%，創疫情以來新高，並預告明年再加3.6%；多媒體及資訊科技業因「空缺多、流失大」加幅近1成。

 

有調查指今年僱員平均加薪3.5%，資深僱員加3.8%，92.9%企業會發放非固定花紅。

 

　　另有調查指港企員工流失率達18.6%，基層佔最多，應屆大學畢業生起薪因而水漲船高，工程及資訊科技（IT）業起薪點逾1.8萬元。

 

　　香港人力資源管理學會今年首9個月訪問178間機構及企業，涉12個行業，發現今年僱員平均加薪3.5%，僅8間公司凍薪。以小型企業加幅最高，達3.9%；按職級分，資深僱員加幅最大，達3.8%。花紅方面，92.9%企業會按業績發放非固定花紅，覆蓋71%僱員，金額約等同1.57個月薪金，與去年相若。

 

香港人力資源管理學會會長孔于人

 

　　學會會長孔于人指，電訊、多媒體及資訊科技業加薪達9.8%，相信與行業空缺多、流失量大相關。實際上，去年僅5%公司指流失率是促成加薪因素，今年有27%公司看重。去年調查時大部分企業未有來年調薪計劃，今年68%公司早已表態明年再加薪，料加幅達3.6%，「反映企業擔心若不盡早決策，流失人才後惡果更大。」

 

企業基層流失率22.2%

 

　　另外，2022粵港澳大灣區薪酬及福利調查亦指，96間受訪港企今年加薪3%至3.3%，涉11個行業，當中10間凍薪；一般職員加幅3.3%。另港企流失率在大灣區排第5，平均達18.6%；以基層及一線員工佔最多，流失率達22.2%。企業請新人亦更闊綽，工程、資訊科技業應屆大學畢業生起薪逾1.8萬元，較去年多約7.5%和12.1%。

 

　　香港人才管理協會副會長梁偉佳指，因開關未明朗，港企對明年加薪保守，料介乎3%至3.3%；不及廣東省的4.1%至4.4%。而廣東省城市雖起薪點低，惟人工升幅可「跳幾級」，數年後已可升經理、月薪逾2萬元，加上當地生活指數低，能與港競爭。

 

 

轉載自: 晴報

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