組合拳措施搶人才 政府：準快活妥 「高才通」利中小企招聘

【晴報專訊】施政報告提出放寬多個專才計劃，又提出新設的「高端人才通行證（高才通）」。政務司副司長卓永興稱，本港面對嚴峻的勞動力短缺，期望「搶人才」措施做到「準、快、活、妥」。勞福局局長孫玉菡則表示，高才通定義清晰，人才可先來港再搵工，令中小企或初創吸納人才更方便。

政府望在2023年至2025年間，每年透過人才計劃輸入最少3.5萬名逗留至少12個月的人才。（資料圖片）

本港過去2年流失14萬勞動力，卓永興昨稱，目前各地爭相吸引人才，香港亦要主動和奮力爭人才，故分別推出新措施和改善現有安排，希望措施「要準、要快、要活、要妥」，即可針對本地人力需要，亦要盡快見到成績，可因應需要快速調整，同時能保障本地，特別年輕人的就業。

高才通定義清晰 助加快審批

「高才通」適用於3類人士，孫玉菡指，計劃定義清晰，包括只要年薪達250萬或以上，又或來自全球百強大學且具3年經驗，形容「一望就知中唔中」，有助加快審批；來自全球百強大學但未符工作要求亦歡迎來港，但設1萬配額。

孫玉菡表示，以往人才計劃要先搵工再來港，或只有大企業可安排，但經高才通便可先來港再搵工，中小企或初創亦有機會聘請他們。

移民原因多 幸福感低說法「粗略」

政府目標在2023年至2025年間，每年透過人才計劃輸入最少3.5萬名逗留至少12個月的人才，較過去2年的每年平均多4成。孫稱，數字只是最低目標，「當然係希望更多」。

對有人認為，施政報告無提「留人」措施，卓自言，自己在港生活60多年，見過人口「彈出彈入」，認為毋須過分憂慮，香港有背靠祖國及聯通國際的獨特優勢，發展無可限量。

他稱，港人或習以為常未必發現本港有很多優點，如交通、醫療、餐飲及教育，早前來港的桌球大師奧蘇利雲亦大讚香港只需20分鐘可去郊野公園。

特首李家超昨晨出席電台聯播節目，有聽眾指港人離開因「苛政猛於虎」。李承認，離港人數升，但原因各有不同，但因幸福感低而離港講法「粗略」，重申本港仍有吸引力，當離開的港人發現本港優勢後，或會回流。