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21/10/2022

金融領袖峰會傳獲特殊豁免 確診可坐私人機離開 另港增5433新症

#金融領袖峰會 #入境檢疫 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】確診個案再升至5,433宗高位，旅客入社區後3日內陽性率升至佔入境客1.6%。另外，外電引述消息指，下月舉行的國際金融領袖投資峰會擬設「特殊豁免」，與會者若確診，可獲放行坐私人飛機離港；另抵港首日亦可參加M+博物館舉辦的晚宴。

 

本港昨錄335宗輸入個案，158宗在機場截獲。（資料圖片）

 

　　本港昨單日呈報5,433宗確診，當中335宗屬輸入，佔總個案6.2%。158名確診旅客在機場截獲，陽性率佔同日旅客2%；入社區後3日內確診者微升至128人，較前一日多39人；陽性率佔平均入境客約1.61%，較前一日升0.45個百分點。

 

抵港首日准赴M+晚宴

 

　　但港府維持復常步伐，昨起限聚令放寬至12人，酒吧及食肆准現場表演和跳舞。因應國際金融領袖投資峰會下月1日起一連3日在港舉行，彭博社報道指港府考慮為與會人士設「特殊豁免」，包括抵港首日能在M+博物館參與晚宴飲食，及出入與會者居住的四季酒店餐廳等。報道又指，參與人士抵港後需接受核酸定檢，若有人在會議期間確診，可坐私人飛機離開，但不能乘商務航班；亦可選擇在酒店隔離，細節待商。

 

　　金管局指港府已批核適用於峰會的防疫安排，對與會者參與峰會及作商務活動提供「適當便利」。

 

　　另外，本港昨多9人疫歿，涉4男5女，年齡介乎79至98歲。公院有18名不足3歲兒童留醫，當中31個月大男童仍危殆。政府專家顧問劉宇隆透露，男童現為「穩定的重症」，腦電圖只有緩慢腦波，仍要使用多種強心劑，正待接受磁力共振掃瞄。

 

　　10個港澳婦科及兒科醫學和護理組織發聯合聲明，提醒今冬流感或造成「重大範圍嚴重感染」，高危人士若同時感染流感及新冠，會更易併發重症，一旦幼童出現急性壞死性腦炎，會快速昏迷及死亡；即使僥倖康復，亦可能有終生神經功能缺損，提醒應盡快打針。

 

　　以色列研究追蹤18.2萬名青少年，僅9人打復必泰後確診心肌炎，多屬輕症且康復後未再重新入院，反映針後現心肌炎是「罕見不良事件」。

 

 

下一頁:議員質疑未提「0＋0」 特首︰政府目標一致

 

轉載自: 晴報

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