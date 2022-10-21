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21/10/2022

傳戲假情真譜姊弟戀 呂爵安袁澧林IG「洩蜜」

#MIRROR #呂爵安 #袁澧林 #姊弟戀
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　　【晴報專訊】現年25歲的男團MIRROR成員呂爵安（Edan），與28歲「文青女神」袁澧林（Angela）昨日被爆發展姊弟戀，Edan更被指早已登堂入室，到訪女友香閨。有網民發現二人先後穿上同款名牌衛衣「洩蜜」，令外界有無限聯想。

 

 

　　呂爵安與袁澧林先後在電影《闔家辣》、《過時‧過節》及劇集《I SWIM》中合作，當中二人在《闔》片扮情侶，更有在浴缸鴛鴦戲水的戲份，場面火辣。有指二人合作《闔》片後感情極速升溫，戲假情真成為戀人。有網民從二人在社交平台的發帖找到蛛絲馬迹，其中最強證據是這對小情人擁有同款名牌黑色衛衣，更先後著上身拍照上載IG，令人懷疑二人隔空穿情侶裝放閃。

 

二人先後發布身穿同款名牌衛衣的照片，該款衛衣售逾7,000元。（資料圖片）

 

網民嘆戀聞轉移視線

 

Edan今年五月接受直播訪問時的背景顏色，與Angela香閨的梳化有幾分相似。（資料圖片）

 

　　另外，傳聞Edan經常到訪女友香閨，以往Edan開IG直播的背景，通常是家中的碌架床，不過近期他接受直播訪問時，一反常態刻意模糊背景，但背後的牆身及梳化顏色，跟Angela的香閨環境相似。而Edan今日現身ViuTV新劇《季前賽》記者會，相信會回應緋聞。不過，有粉絲指Edan隊友江生（AK）亦擁有同款衛衣，搞笑指他們大玩三角戀；亦有心水清網民指MIRROR今日在紅館騷事故後首度公開現身之際，卻忽然爆出Edan姊弟戀，質疑緋聞有轉移視線之嫌，避免傳媒追問有關紅館事故及受傷舞者李啟言（阿Mo）的問題。

 

Edan與Angela在《闔家辣》中有浴缸纏綿場面，意識大膽。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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