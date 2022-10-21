  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

21/10/2022

正式全面復工 姜濤今日現身宣傳《季前賽》

#姜濤 #MIRROR
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】男團MIRROR經過兩個月的休團後，本月正式復工。前日剛與家人從歐洲度假返港的姜濤，今日與《季前賽》演員陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等出席記者會。

 

　　《季前賽》將於下周一首播，今日黃昏時分舉行記者會，姜濤等眾演員現身介紹劇情及角色。MIRROR成員自七月演唱會意外後，首次露面及接受傳媒訪問，相信鏡粉最為期待。

 

葛綽瑤（Yoyo）在《季前賽》與姜濤有感情線。

 

　　姜濤復工後相當忙碌，除了宣傳劇集，下周六跟隊友柳應廷（Jer）歸隊，與毛舜筠及導演彭秀慧為電影《阿媽有咗第二個》謝票。《阿》片昨日傳來好消息，宣布入圍「第23屆聖地牙哥亞洲電影節」Asia Pop單元。另外，姜濤將於下月18日，參與《香港新世代藝術協會音樂節2022》，復工後首踏舞台。至於另一成員李駿傑（Jeremy）則上載錄音室照片，預告灌錄新歌。

 

Jeremy預告有新歌推出。（資料圖片）

 

盧瀚霆為阿Mo祈求奇蹟

 

Anson Lo表示會跟阿Mo及其他舞者一同等待奇蹟。（IG圖片）

 

　　此外，盧瀚霆（Anson Lo）昨晚撰文，坦言在紅館事故後，一度對前景感到迷惘及失信心，「因為自己的好朋友（阿Mo李啟言）依然躺在病床上，而自己此刻甚麼都做不到，每個晚上祈求奇蹟逐一出現。」

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#姜濤 #MIRROR

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk