正式全面復工 姜濤今日現身宣傳《季前賽》

【晴報專訊】男團MIRROR經過兩個月的休團後，本月正式復工。前日剛與家人從歐洲度假返港的姜濤，今日與《季前賽》演員陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等出席記者會。

《季前賽》將於下周一首播，今日黃昏時分舉行記者會，姜濤等眾演員現身介紹劇情及角色。MIRROR成員自七月演唱會意外後，首次露面及接受傳媒訪問，相信鏡粉最為期待。

葛綽瑤（Yoyo）在《季前賽》與姜濤有感情線。

姜濤復工後相當忙碌，除了宣傳劇集，下周六跟隊友柳應廷（Jer）歸隊，與毛舜筠及導演彭秀慧為電影《阿媽有咗第二個》謝票。《阿》片昨日傳來好消息，宣布入圍「第23屆聖地牙哥亞洲電影節」Asia Pop單元。另外，姜濤將於下月18日，參與《香港新世代藝術協會音樂節2022》，復工後首踏舞台。至於另一成員李駿傑（Jeremy）則上載錄音室照片，預告灌錄新歌。

Jeremy預告有新歌推出。（資料圖片）

盧瀚霆為阿Mo祈求奇蹟

Anson Lo表示會跟阿Mo及其他舞者一同等待奇蹟。（IG圖片）

此外，盧瀚霆（Anson Lo）昨晚撰文，坦言在紅館事故後，一度對前景感到迷惘及失信心，「因為自己的好朋友（阿Mo李啟言）依然躺在病床上，而自己此刻甚麼都做不到，每個晚上祈求奇蹟逐一出現。」