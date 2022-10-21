防線穩，車仔力爭三分；棄C朗，曼聯乘勝追擊

當C朗離隊之日，就是曼聯翻身之時？此話看似刻薄，但現實是周中對熱刺，C朗做後備未完場就離開，而曼聯卻踢出本季最佳表現。是偶然還是必然？坦格恐怕不能不作出抉擇。

主場迎戰今季表現平穩的熱刺，曼聯控球率超過5成，28射10次中目標，製造了8次角球，17次攔截和15次清波，數據上全面壓倒熱刺。

曼聯贏得漂亮悅目，C朗卻斯人獨憔悴，皆因這場關鍵勝利沒需要C朗的貢獻。

C朗未完場就返回更衣室，顯然是對自己沒有機會出場表達失望；當然，他是希望上陣，為世界盃保持狀態。但此舉就顯然不尊重隊友領隊，亦不尊重球隊球迷。（圖片由作者提供）

C朗不適合現在曼聯，人人知道答案；但為球隊留住他？一來他是生招牌，紅魔還要靠賣他的球衣賺錢，二來，畢竟他是紅魔球迷的情意結，貿貿然送走他似乎很無情。

但找來坦格執教，就是希望破釜沈舟、改革球隊，勉強留下C朗，對球隊不但無益，反而窒礙年輕球員成長。

C朗既不能在前場逼搶和竄擾，又不若以往的靈活和高速，對於需要踢壓迫和反擊的坦格，C朗就如同雞肋。

在慘敗給曼城後，紅魔近5場錄得4勝1和，顯然重返正軌。坦格堅持也逐漸收效，尤其球隊行軍速度加快、中場攔截力在卡斯米路出任正選後有明顯進步，加上安東尼迅速融入球隊，讓曼聯擺脫季初低迷。

卡斯米路在曼聯踢了7場，貢獻了一個助攻、創造了2次關鍵機會，場均傳出超過35次傳球。但他最大的價值在於防守，7場貢獻20個攔截，場均攔截成功率超過45%。（圖片由作者提供）

廉頗雖然尚能上陣殺敵，但此刻的趙國已經不需要老將掛帥。C朗已經不在曼聯長遠計畫當中，既然不適合，何苦強留？

曼聯既然下決心要改變，就應該放手一搏，讓坦格執行他策略和戰術；用人不疑，當坦格能歐帶來新氣象，管理層和球迷支持，就是最好靈丹妙藥。

曼聯今日發出通告，表示C朗未來三日不會隨隊訓練和參賽，是領隊坦格的決定，意味前者不會對車路士上陣。至此，其實曼聯和C朗已經決裂，冬窗離隊看來只是時間問題。（圖片由作者提供）

本周焦點

車路士主場迎戰曼聯，有主場優勢，加上球員質素略高，有望力保不失。

樸達在上任後帶隊未嘗一敗，而且防守大有改善，只是對水晶宮失過1球，其餘比賽都是沒有失波，曼聯要攻破車仔大門頗有難度。

紅魔近況雖然同樣不俗，但進攻手段少，板斧不多；而且曼聯現時多數依賴反擊，車路士主場比較窄，不利長傳波，可能會影響曼聯進攻節奏。

今場車仔應能保持不敗，甚至可望全取三分；曼聯則要靠靠點運氣，和局是較合理賽果。

樸達在擔任白禮頓領隊期間，包括上季尾及本季初都在英超率隊打敗曼聯。如今在車路士兵源更強，有望再剋紅魔。（圖片由作者提供）

另一場熱刺作客紐卡素，雙方球員質素有別，即使紐卡素今季表現不俗，但似乎仍未夠能量擊敗熱刺。尤其是熱刺周中輸波後，肯定痛定思痛，今場不容有失。不過，干地輪換略為保守，如果排陣不當，可能難以抵擋紐卡素的進攻。

紐卡素如今的陣容傾向實用主義，艾迪賀維也是務實派，懂得因應對手而改變踢法。今場如果能針對熱刺側擊進攻，則有望完勝，否則可能會主場失分。

有傳皇馬對紐卡素巴西中場古馬雷斯有興趣，後者坦承皇馬的確是世界最佳球會，但自己更喜歡紐卡素，寧願留隊努力成為球隊傳奇。難得有球員有此想法，不過時間是最佳證明。（圖片由作者提供）

賓施馬上季踢出生涯最佳表現，各賽事為皇馬上陣46場攻入44球，以一己之力率隊勇奪西甲和歐聯。有報道表示他是苦盡甘來，從足球生涯來看，也的確是，一直活在多位球星，包括C朗、卡卡，甚至希古恩，如今捧起金球獎，就是對他最好的證明。（圖片由作者提供）