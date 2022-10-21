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21/10/2022

有錢人的客客氣氣

#禮貌 #超級富豪 #客氣
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「爸爸教我們不要和人比，最緊要做好自己。」超級富豪之子說：「對人最緊要有禮貌，不管對甚麼人也一樣。」

 

　　他說了爸爸許多教導，卻聽不進去。我不是分了心，而是不相信，因為我之前親身領教過他的行為和態度。

 

　　「我也經常教子女，對下人也要有禮貌。」他說。

 

　　聽的人不少，有多少人聽得出「真意」。既然對任何人都要有禮貌，又何來有下人之稱；既然有下人，自然有上等人！誰是上等人，不言自明。

 

　　再者，只要父母對人有禮貌，子女由細到大都看到聽到，耳濡目染，一定是個有禮貌的人。又何需刻意教導，還要說對甚麼人也一樣，對下人也要有禮貌。

 

　　他爸爸確是有禮貌，而且客氣。去他公司大樓拜訪，乘升降機到他辦公室樓層，電梯門打開，他已站在門口迎接。離開時，把我送到電梯口，待我入了電梯，電梯門關上時，他仍然站在門外，目光看著我。

 

　　他是不是真心，還是只出於禮貌，客氣而已，不知道。不過，他是沒必要這樣做，亦不需要這樣做，因為百分百的人都安排客人到會客室或會議室，坐定後，他才進來打招呼。也有他已在會客室或會議室內等候，但不多。

 

　　試過在一個會議室內呆坐了兩個小時，等另一個超級富豪。即使他進來後說了句不好意思，有些急事，但感覺到那不是真心，只是敷衍。如果我是他下屬，他肯定不會說「不好意思，有些急事」。

 

　　前後和他見過三次面，都是在會議室內等他，每次起碼個多小時，就是那心態：我比你們都重要。所以更凸顯第一個超級富豪的「難得」，他不但準時，而且有禮貌。

 

（iStock）

 

　　說回富二代，他說爸爸教他們不要和人比，最緊要做好自己。但在吃飯時，卻不斷想從我們口中了解其他公司最新走向，又說人家做得不好，自己公司做得怎樣出色。

 

　　做好自己是對的，但和別人比也不一定是錯的。競爭帶來進步，發展公司自不然和別人比拼，既是必要，亦是重要。只要走正途正道，正常不過。

 

　　白手興家的超級富豪，都禮貌周周，客客氣氣；他們二、三代則不敢恭維。問題是他們又往往裝模作樣，卻大無私樣；刻意低調，卻又高調示人。文化藝術可以買回來，但文化氣息卻買不到；禮貌客氣可以裝出來，但教養卻裝不出來。

 

　　話說回來，不是有錢人，就有銅臭味，許多人也一樣，勢利；有錢人也會裝裝客氣，但大部分人連裝也懶得裝。

 

 

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