叮叮站前的神秘菜種行！點解菜種行集中在干諾道西？要從60年代講起！老字號陳萬合兩代默默耕耘83年

筆者往日甚少過海，每次坐叮叮都很喜歡窺探窗外的風景，總覺新奇而且有趣。不知大家有否留意干諾道西港澳碼頭站前有數家菜種行？

港澳碼頭站前的陳萬合菜種行

筆者一直好奇干諾道西菜種行雲集，原來這跟香港過去的農業發展和干諾道西臨海的地理位置有密切的關係。在上世紀八十年代以前，新界和離島有許多居民以務農為生，昔日部分居於梅窩和南丫島等地的農民會視乎農作物的收成每日或隔禮拜乘船到西環尾賣菜，下船的地點就是離干諾道西只有數分鐘步程的港外線碼頭（已拆卸，位置約為今海港政府大樓對開）。這樣的背景吸引了一些商家在干諾道西一帶售賣菜種，有專賣菜種的菜種行，亦有兼賣菜種的辦館和士多。離島的農民大多習慣一早出發，下船後走到西環尾的住宅區賣菜，回程時順道前往菜種行購買種子，然後到碼頭搭早班船回去耕種。因應農民的習慣，菜種行昔日七點多就會開門。陳萬合是干諾道西為數不多的菜種行，仍然訴說著港島和離島關係密切的過去。

陳萬合菜種行創於一九三九年，原名萬合，由陳氏及一友人合資經營，店名從二人的名字各取一字，取名萬合；後來拍檔在遷址之際退股，萬合由陳氏全資擁有，更名為陳萬合。店舖業務一直由陳氏主導，創辦人陳氏籍貫潮州，早年在廣州從事與菜種業有關的工作，來到香港後自然就開了一家菜種行謀生。店舖一直以家族經營的模式運作，只在開業初期請過伙記，現由第二代兄弟主理。哥哥回憶：｢從小就在店舖幫忙，小時候因為手比較細，所以經常幫忙把菜種裝入小鐵罐。先在方形罐身、圓形開口的小罐裏放入膠袋，然後放入半磅椰菜種子，釘上封蓋，以蠟青紙（即雞皮紙）包好，再以繩子綁實，然後到郵局寄去福建。當時自然就繼續在舖頭工作，一做就是一輩子了。｣弟弟則在八十年代回到店舖幫忙，如今第三代也回到舖頭工作，兩代人勤勤懇懇、齊心守業。

陳萬合菜種行的櫃檯

六十年代可謂香港菜種業的高峰，本地以及內地均對菜種需求殷切，只是干諾道西一帶已經有多達七間以零售業務為主的店舖售賣菜種（三間菜種行，四間兼賣菜種的辦館和士多），另有兩間專門從事批發業務的菜種行，各家生意蒸蒸日上。隨著本港農業在八十年代左右開始式微，菜種業生意日漸受挫。雖然內地改革開放初期為本地菜種行帶來龐大的商機，不過隨著內地與國際逐漸接軌，本地菜種行的生意再受打擊。今天，干諾道西一帶僅餘四間菜種行，主營零售與批發各二。

在地產市場熾熱的香港，若非自置舖位，像陳萬合這種傳統店舖很難繼續走下去。耕種對於我們的心理健康有療癒的作用，即使現代人的房屋環境很狹窄，不妨在家嘗試種一些簡單易種的豆苗類作物。陳萬合兩代人仍然在努力耕耘，我們是不是也可以一起努力？

陳萬合菜種行試種豌豆苗

陳萬合菜種行 – 上環

創於：1939年

經營：菜種、泥土、肥料、殺蟲水

地址：上環干諾道西8號

電話：2544 1862

營業時間：星期一至六 早上9時至下午六時 星期日 早上十時至下午五時