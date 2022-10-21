Dress Code學問 | 女士禮服有幾多種？適合甚麼場合？穿搭有何法則？看完秒懂！

一直在分享職場形象、穿搭相關的內容，是時候給大家介紹一下國際通用的穿衣規則了！由於篇幅限制，Dress Code系列將分為女士禮服、女士非禮服、男士禮服、男士非禮服四個部分分別介紹。

今天先來看看女士禮服的Dress Code，正式程度由高到低依次是：

White Tie

Black Tie

Cocktail Attire

女王級別White Tie

White Tie 是dress code最隆重的級別，也稱full dress（全套禮服）、evening dress（晚禮服）、full evening dress（全套晚禮服）。

作為最正式的級別，White Tie在穿著上有著明確的規定，必須是傍晚6點以後。除了隆重，它對於普通人來說也是非常罕見的場合著裝，通常出現在皇家典禮、國宴、諾貝爾頒獎典禮等情景。看過《唐頓莊園》的應該有印象，White Tie要求已婚女性佩戴頭冠，未婚女性也要把頭髮盤起，在一些非常隆重的場合，可能會要求女士著白色系禮服，搭配華麗珠寶、手包。

雖然普通人很少概率遇上White Tie，但白色系禮服強烈建議人有一條，和小黑裙一樣經典的存在。簡潔大方的白色禮服絕對是必備戰袍之一；首先，在正式場合白色是不會出錯且而足夠柔和的顏色，其次，穿著場合超多，參加婚禮、派對、晚宴都很合適，而平衡隆重與否只需要搭配不同的珠寶首飾即可。

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