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21/10/2022

Dress Code學問 | 女士禮服有幾多種？適合甚麼場合？穿搭有何法則？看完秒懂！

#禮服 #王冠 #宴會 #Festive attire #Cocktail Attire #穿搭 #雞尾酒服 #White Tie #dress code #black tie #職場穿搭
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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

    FacebookPC Image Consulting Academy of Image Mastery

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    微信影音號：本形象Pris教練室

    Pris形象教室

    隔周五刊出

　　一直在分享職場形象、穿搭相關的內容，是時候給大家介紹一下國際通用的穿衣規則了！由於篇幅限制，Dress Code系列將分為女士禮服、女士非禮服、男士禮服、男士非禮服四個部分分別介紹。

 

　　今天先來看看女士禮服的Dress Code，正式程度由高到低依次是：

 

White Tie

Black Tie

Cocktail Attire

 

女王級別White Tie

 

　　White Tie 是dress code最隆重的級別，也稱full dress（全套禮服）、evening dress（晚禮服）、full evening dress（全套晚禮服）。

 

 

　　作為最正式的級別，White Tie在穿著上有著明確的規定，必須是傍晚6點以後。除了隆重，它對於普通人來說也是非常罕見的場合著裝，通常出現在皇家典禮、國宴、諾貝爾頒獎典禮等情景。看過《唐頓莊園》的應該有印象，White Tie要求已婚女性佩戴頭冠，未婚女性也要把頭髮盤起，在一些非常隆重的場合，可能會要求女士著白色系禮服，搭配華麗珠寶、手包。

 

 

　　雖然普通人很少概率遇上White Tie，但白色系禮服強烈建議人有一條，和小黑裙一樣經典的存在。簡潔大方的白色禮服絕對是必備戰袍之一；首先，在正式場合白色是不會出錯且而足夠柔和的顏色，其次，穿著場合超多，參加婚禮、派對、晚宴都很合適，而平衡隆重與否只需要搭配不同的珠寶首飾即可。

 

下一頁：輕鬆一刻：Black Tie

 

 

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