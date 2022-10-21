年紀輕輕意外懷孕7次？點解咁易搞出人命？女生自主避孕藥、避孕針、子宮環哪一款最適合自己？

最近有調查報告顯示，香港在新冠疫情下，有關注香港青少女團體意外懷孕的求助個案數目急增三倍，不約而同最近在門診工作時亦遇上類似個案。印象最深刻是一個二十多歲的妙齡女士，年紀輕輕的她懷孕了七次，今次她前來是打算做第七次的人工流產去終止懷孕。經歷這麼多次的人工流產，對她的身心造成的打擊實在是難以想像；另一位病人是四十多歲的中年女士， 晚婚，四十歲才生第一胎，怎料三年抱三， 每次產後不足一年便又再次意外懷孕。今次懷孕又再打亂他們的家庭計劃，令他們陷入兩難，掙扎是否應該繼續懷孕。這些個案無獨有偶，正正反映香港女性對避孕意識不足。

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常見意外懷孕原因：對避孕方法認知不足！

在診症時候，很多時發現病人對不同的避孕方法和成效一知半解，導致意外懷孕。雖然大部分女士都有意識要採取避孕措施，但是部分人會有僥倖心理和受伴侶的壓力下，採取了一些成效較低的避孕方法，例如計算安全期、體外射精和在性交時沒有全程使用避孕套等等。事實上，安全期的計算方法十分之複雜，並不是所有女性都會規律地排卵，而生理周期會受到情緒、環境和健康狀況等影響，很難確保百分百準確，避孕有效性只有七成左右。

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而體外射精和性交時沒有全程使用避孕套更是意外懷孕的常見原因，因為精子會在性交過程中溢出，進入子宮後更可生存長達五天，令卵子有機會受精。

男性安全套是香港人最常使用的避孕方法，除了預防懷孕之外還可以預防性接觸傳染病。可是，如果使用方式不正確、沒有全程使用或在性交過程中破裂和脫落等，會令其成效大打折扣，導致意外懷孕。

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