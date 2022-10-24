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24/10/2022

學《施政報告》制定KPI監督員工？要先要學識SMART原則！小心弄巧反拙釀「眼鏡蛇效應」！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　特首李家超上周三（10月19日）發表任內首份《施政報告》，提出設立約110項KPI（關鍵績效指標），涵蓋範疇包括公務員制度、公共醫療服務、房屋供應、鼠患等，並要求各政策局和部門進一步制訂更多指標，以便監督工作進度和成效！「KPI」一詞頃刻成為近日的熱門搜尋關鍵詞！但其實，無論政府部門還是私人企業，利用KPI來衡量員工表現、達成團隊目標，都不是新事；倒是如何制定KPI、執行KPI，更值得花時間好好了解！

 

（圖源：unsplash）

 

　　KPI，全稱Key Performance Indicators（關鍵績效指標），是近年職場上最常用的一套績效管理制度，由管理人員為下層員工或部門訂立一系列工作目標，規定員工在時限內完成，從而激發員工增加效率實現目標。至於如何訂立工作目標？一般管理人員都會參考「SMART原則」，即針對「Specific」（具體）、「Measurable」（可量度的）、「Achievable」（可行的）、「Relevant」（相關的）和「Time-bound」（有時限的）5大原則來調整目標的內容！

 

即刻學用「SMART原則」訂立目標：

 

Specific（具體）目標愈具體愈好，切忌籠統及留有任何模糊空間。舉例來說，「業績大幅增長」便不夠具體。何謂「大幅」？人人的定義都不同，所以一定要寫得夠具體、明確而客觀，譬如：「相比去年第4季，業績增長500萬」、「相比同年第3季，業績增長20%」等。

 

Measurable（可衡量的）：為目標設定可衡量的指標，最好能以數字表現，譬如「Appraisal評分要取得4分（5分為滿分）」。因為一個可量度的目標，才能讓我們知道自己距離目標尚有多少距離；如果表現／進度良好，可以自我獎勵一番，表現／進度稍遜，亦可因應自己的步伐來調整目標。

 

Attainable（可達成的）：目標必須設定在個人能力範圍以內，否則會出現理想與現實不乎的情況。

 

Relevant（相關的）：目標最好與工作相關，或符合個人的價值觀，這樣人才會有動力去付出金錢、精神和時間去實現目標。譬如營銷人員可透過報讀口才培訓班來提升工作表現，爭取升職加薪。

 

Time-bound（有時限的）：設下時間限制，方可推動自己積極向目標進發。譬如「（由訂立目標的那天起）3個月內整理好過去一年的會議紀錄。」

 

（圖源：unsplash）

 

　　雖然「KPI績效管理法」能有助上司監督下屬的工作進度和成效，但近年亦開始有聲音指，KPI已經過時，而且存有「缺憾」，就是會令員工過度重「量」而忽略「質」，只顧達成KPI指標而投機取巧，最終造成「眼鏡蛇效應」！甚麼是「眼鏡蛇效應」？這是一個來自殖民時期印度的逸聞：當時英國政府為了解決眼鏡蛇為患的問題，於是頒布法令『每打死一條眼鏡蛇都可以領取賞金』，結果當地居民為了賺取獎金而開始養殖眼鏡蛇，反而使得該問題惡化……所以說，這世上從來都沒有一套最好的管理方法！而這正是每一個管理者必須不斷學習的一門功課！

 

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