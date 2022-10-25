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25/10/2022

71%企業願半年內聘新人 畢業生冀月薪兩萬僱主願付萬六

#畢業生 #人力資源 #招聘
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　　【晴報專訊】經濟不景未有影響畢業生搵工「叫價」力度，有調查發現，71%企業願意在半年內聘請畢業生，平均月薪約1.6萬元，惟與畢業生期望的2萬元月薪，相差4,000元；實際上近60%受訪畢業生仍未受聘。

 

有調查指，8成畢業生計劃找全職工作，期望加入私企及政府部門分別有56%及25%。

 

　　有人力資源顧問直言，僱主寧願以同等價錢聘請有經驗者，建議畢業生勿「獅子開大口」。

 

　　求職平台CTgoodjobs於7月訪問來自11間本地大學及大專院校202名畢業生，及來自23個行業的162名僱主，當中80.7%畢業生計劃找全職工作，望加入私人企業及政府部門者，分別有55.9%及25.2%；11.4%人擬投身資訊科技或電子商務，其次是建造、工程、建築業，佔9.4%。但56.4%畢業生仍未受聘，其中35.1%人用2個月以上搵工。他們對就業前景信心的評分，以10分為滿分，只有5.26分。

 

　　另外，71%企業願意半年內聘請畢業生，平均月薪達16,457元；501人或以上的大企業薪酬普遍高於1.7萬元，以銀行、保險、證券、金融業為例，最高可達3.5萬元。惟畢業生期望月薪平均達20,749元，擁有碩士或以上學位者，預期月薪可逾2.6萬元，與僱主期望月薪1.98萬元，相差近7,000元。員工福利方面，71.3%僱主認為年終獎金最吸引，但畢業生認為最吸引是津貼，包括進修、交通等，佔58.9%。

 

人力資源顧問籲勿「獅子開大口」

 

　　另有42.1%畢業生考慮未來到外地工作或進修，有碩士或以上學歷者打算離港比例最多，佔53.8%，首選為英國；43.5%人主要有移民意向。

 

　　毅知顧問公司董事總經周綺萍說，市面確實有一般學歷的畢業生叫價2萬元，但現時畢業生起薪點僅1.2萬至1.7萬元，如資訊科技等缺人行業，則可高於2萬元，她指「新一代無養家壓力，認為2萬元先夠生活」，卻忽視經濟環境考慮，面對人才流失，普遍企業寧以同等價錢請有1至3經驗人士，籲畢業生勿「獅子開大口」。

 

 

轉載自: 晴報

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