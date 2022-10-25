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25/10/2022

過檔任世界盃評術員 余德丞不會重複犯錯

#余德丞
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　　【晴報專訊】余德丞（Dickson）離巢無綫後，不但在ViuTV主持綜藝節目，並將會在Now TV擔任今屆世界盃的評術員。昨日Dickson帶同「足球天書」現身記者會，表示自己準備充足。Dickson曾於TVB主持足球節目時，因面露疲態，令觀眾相當擔心他的健康狀況，他笑言絕不會重複犯錯。

 

　　Now TV奪得FIFA世界盃2022的香港區獨家轉播權，昨日於尖沙咀舉行發布會，宣布余德丞加入擔任專業評述員，而ERROR成員吳保錡（保錡）則主唱世界盃主題曲及擔任宣傳大使。

 

余德丞透露將參與20場賽事評述。

 

　　首度擔任Now TV足球評術員的Dickson，他指曾於舊公司主持世界盃，自認經驗豐富︰「上一次就輕鬆啲，今次就專業啲，因為有好多經驗嘅前輩。（要惡補天書？）四年一度盛事，好多球迷關注，想做到最好。」他坦言任評術員壓力很大，又重提當年以誇張黑眼圈上鏡講波，引起很大回響，他笑言︰「試過無化妝出鏡，所以今次一定會化妝、整頭，唔會重複犯錯。」對於電台拍檔鄭裕玲宣布約滿無綫，回復自由身，問到會否拉攏對方與ViuTV合作？Dickson說︰「都唔輪到我做啦，MIRROR同ERROR會搵啦！」

 

保錡與宣萱拍劇不怕對方嚴格

 

保錡即場曬球技，獲全場掌聲。

 

　　至於熱愛踢足球的保錡，在記者會上展示球技。他表示對英格蘭較熟悉，世界盃亦看好英格蘭。另外，ERROR接拍了由陳翹英監製的ViuTV新劇，保錡飾演古惑仔，同劇還有宣萱等好戲之人。提到宣萱出名嚴格，保錡直言︰「我對自己都好嚴格，我搞笑嘅時候都好嚴格，所以唔擔心。」此外，保錡第二首單曲《羅曼蒂克衰亡史》MV上架三星期直迫100萬點擊率，他日前親身到應援燈箱打卡，以答謝歌迷，「無諗過人生中有人會咁認真去支持自己，呢啲都令我有動力做更多好嘅作品。」

 

轉載自: 晴報

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