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25/10/2022

美日拒台灣疫苗，為外遊要打6針

#台灣 #高端疫苗 #6針超人 #世衛認證 #綠營 #高端戰士
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣最近領先全球，出現了一批超人，全名為「6針超人」。原因是全球邊境開放的大勢所趨下，許多人摩拳擦掌準備出國旅遊，一解新冠肺炎爆發以來的鬱悶，卻沒想到早已打滿三針新冠肺炎疫苗竟然不算數，被迫要重新施打得到國際認證的疫苗，算算前後總共要挨6針。所以這批人被輿論譏笑為「6針超人」，這場鬧劇正在台灣上演，而且牽涉人數高達30至100萬人。

 

　　台灣藍綠對峙的民主形勢下，很多事情都脫離實際面，變成以政治出發點為優先考量，連打新冠肺炎疫苗也成為綠營支持者愛台灣的標誌。蔡英文去年力推的台製高端新冠疫苗，在當局和綠營全力鼓吹，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等高層率先施打下，一推出就成為綠營支持者爭相表忠的重要行動。

 

蔡英文帶頭打台製疫苗讓不少綠營支持者爭相跟打表態。

 

　　儘管高端疫苗從研發、推出與施打，過程都充滿爭議，政府護航痕跡明顯。從臨床試驗數據到沒有國際認證，都是外界提出質疑的地方，甚至有深綠學者都忍不住痛批黑幕重重。但這些都並不影響綠營人士的熱情，一推出就有75萬人衝去打第一針，因而獲得「高端戰士」的稱號。蔡英文更曾對施打高端疫苗的民眾講過一句名言：「你們畢竟是死忠的」。據流行疫情指揮中心公布數字，目前目前打過1針高端超過100萬人，打過3針高端有30多萬人。高端早已賺到盆滿缽滿，因股價狂飆而獲利的人也著實不少。

 

台灣已有超過一百萬人打台製高端疫苗。

 

　　身邊多位綠營朋友，早就3針打好打滿，並不時宣揚打完之後沒有甚麼副作用，殊不知對高端抱持懷疑態度的人都在背後偷偷嘲笑：打葡萄糖水也不會有副作用。謊言終究會被戳破，就在日本宣布10月11日開放自由行之後，輿論風向逐漸改變。

 

　　根據日本的規定，旅客必須打滿3針世界衛生組織認證的疫苗，才能入境，否則要提供自費的核酸檢測。高端疫苗目前並未獲世衛認證，也就是前往日本的台灣旅客中，唯獨「高端戰士」無法直接入境。更糟的情況是，連美國老大哥以及台商經常往返的新加坡，也實施同樣只接受世衛認證疫苗規定。民進黨當局聲稱和美國及日本關係是數十年來最好，結果人家為了自身防疫安全，當然完全不賣帳也不肯放行高端。

 

　　深綠知名人士趕緊表態，並且自費核酸前往日本旅遊，轉而將重點放在宣揚民進黨當局有做事，大家才可以去日本旅遊企圖轉移焦點。但是做法並未消除綠營擁躉的怨氣。加上當年任內力推高端疫苗的前衛福部長陳時中，投入台北市長選舉也因疫苗事件波及選情，當局緊急推出補救措施，免費讓想去日本的「高端戰士」再打3針，費用由全民埋單。面對外界質疑當初的疫苗政策錯誤，綠營當然順理成章的把責任全推給北京，聲稱是大陸向世衛施壓，高端才到目前仍未拿到認證。

 

　　雖然去日本旅遊的障礙可以解決，但是否打過高端變成敏感問題。詢問打過高端好友是否有去日本計劃，全部都三緘其口。打過3針的行政院長蘇貞昌日前染疫後，傳媒隔天詢問國防部長邱國正有沒有打足3針，邱國正回答當然有，但就不願意說是否打高端，竟然回覆說忘記了打哪一種疫苗，有打就好。這種鬼話，誰會相信？

 

 

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